05 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
LADRÃO DE MOTO

Ladrão de Várzea Paulista procurado desde 2017 é preso no Paraná

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os agentes foram até o local e o prenderam
Os agentes foram até o local e o prenderam

Um ladrão procurado pela Justiça por um roubo de moto praticado em Várzea Paulista, em 2017, foi capturado por policiais militares, nesta sexta-feira (3), em Cafelândia, no Paraná.

A captura dele foi possível graças a um trabalho conjunto entre o 31° Batalhão (Paraná) e o 11° Batalhão de Jundiaí, que conseguiu informações sobre o possível paradeiro do criminoso e transmitiu aos policiais do Paraná.

Os agentes foram até o local e o prenderam, levando para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários