Ladrão de Várzea Paulista procurado desde 2017 é preso no Paraná

Um ladrão procurado pela Justiça por um roubo de moto praticado em Várzea Paulista, em 2017, foi capturado por policiais militares, nesta sexta-feira (3), em Cafelândia, no Paraná.

A captura dele foi possível graças a um trabalho conjunto entre o 31° Batalhão (Paraná) e o 11° Batalhão de Jundiaí, que conseguiu informações sobre o possível paradeiro do criminoso e transmitiu aos policiais do Paraná.

Os agentes foram até o local e o prenderam, levando para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.