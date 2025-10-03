USFs Vila Real e Jardim Promeca atendem população até as 19 horas

As USFs (Unidades de Saúde da Família) Vila Real e Jardim Promeca, em Várzea Paulista, permanecem abertas até as 19 horas, para ampliar o acesso da população e permitir que o atendimento de consultas agendadas, por exemplo, seja prestado após o horário comercial. O horário diferenciado facilita a vida de muitas pessoas que trabalham até mais tarde.

A farmácia fica aberta até as 18h30. No setor, os pacientes podem fazer a retirada gratuita de medicamentos essenciais, aqueles padronizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo antibióticos, analgésicos e tratamentos para condições como hipertensão e diabetes, conforme a Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). Também são dadas orientações sobre o uso correto, racional e seguro dos remédios.

É necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS, receita, comprovante de residência e cadastro no SUS municipal.