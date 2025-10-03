Hospital São Vicente promove bazar especial de Dia das Crianças

O Dia das Crianças se aproxima e, para comemorar a data, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) promove uma edição especial do tradicional Bazar do Voluntariado. No dia 8 de outubro (quarta-feira), das 8h às 16h, além de brinquedos para alegrar a garotada, o público poderá encontrar variedade de produtos em ótimo estado, com preços acessíveis e aquele toque de solidariedade que faz a diferença.

Entre os itens à venda estão roupas e calçados infantis, brinquedos, livros e jogos, além de acessórios, artigos de decoração, utensílios domésticos e até eletrodomésticos em bom estado. Tudo é cuidadosamente selecionado pela equipe de voluntários e vendido por valores que variam entre R$ 3 e R$ 50.

Segundo Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV, a ideia é celebrar o mês das crianças com carinho, mas sem deixar ninguém de fora. “O bazar é para todos: quem compra, quem doa, quem participa. É uma corrente de solidariedade que transforma peças esquecidas em recursos essenciais para o Hospital”, destacou.