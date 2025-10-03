CULTSP PRO lança vagas gratuitas para três cursos em Jundiaí

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abriu inscrições para 425 vagas gratuitas em 22 cursos voltados para diferentes setores da cadeia produtiva da cultura. As inscrições, destinadas a maiores de 16 anos, podem ser feitas até o dia 12 de outubro pelo site do programa. Três das formações serão realizadas em Jundiaí.

Ao todo, 12 cidades receberão atividades: na capital, na Grande São Paulo e nas regiões de Campinas, Registro, Santos e São José dos Campos, além de um curso na modalidade online. São cursos de transmissão por streaming, manipulação têxtil, gestão de projetos e negócios da moda, mediação cultural, produção de cardápios para eventos, arte com reciclados, gerenciamento de projetos carnavalescos, gestão de projetos e oportunidades de carreira no audiovisual, Pixel Art (fundamentos e técnicas para jogos digitais), Upcycling, técnicas de ponto cruz e arraiolo, fotografia para celulares, artesanato com fibras de bananeira, confeitaria básica com a produção de bolos para café, coquetelaria sem álcool com frutas brasileiras, dentre outros.

Na capital serão 8 cursos presenciais em dois endereços distintos. Haverá atividades no Edifício Oswald de Andrade (no Bom Retiro) e no Instituto André Franco (no Jardim do Lago, na Região do Butantã). Na Grande São Paulo serão 5 cursos nas cidades de Cajamar, Guararema, Osasco, Santo André e São Caetano do Sul; em Campinas, serão 3 cursos em Jundiaí; em Registro, será um curso para a cidade de Itariri; na Baixada Santista será um curso no Guarujá e outro em Praia Grande; em São José dos Campos será um curso em Lavrinhas e um curso em Taubaté.