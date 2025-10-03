'Protagonismo Surdo” reúne ATEAL e comunidade em EMEB

A EMEB Anna Rita realizou uma atividade especial em celebração ao Dia Nacional do Surdo, dentro do projeto Escola Inclusiva. A ação foi promovida em parceria com a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (ATEAL), sob o tema “Protagonismo Surdo”, reunindo estudantes, professores e convidados em um momento de diálogo e troca de experiências.
O projeto, pioneiro em Jundiaí, garante que todos os alunos da unidade tenham aulas semanais de Libras, reforçando a inclusão e a convivência no ambiente escolar.
“Somos a escola pioneira, única em Jundiaí que mantém uma parceria com a ATEAL nesse formato. Desde o primeiro semestre, todas as crianças têm uma hora de Libras por semana. O resultado tem sido muito positivo, pois o aprendizado ultrapassa os muros da escola e chega também às famílias”, destacou o diretor da EMEB, Djalma Henrique Paes.
Para marcar a data, a escola recebeu dois convidados surdos, que compartilharam suas trajetórias de vida com os alunos. Pela manhã, os estudantes conheceram Ariane, primeira engenheira química surda do Brasil, que contou sua história de superação. À tarde, foi a vez de Leandro, que relatou sua vivência, a importância da Libras e os desafios enfrentados. Em ambos os períodos, os alunos puderam fazer perguntas e interagir em Libras com os convidados, fortalecendo a troca de experiências.
Segundo o diretor, a proposta da atividade vai além da celebração do dia. “A ideia é que as crianças aprendam Libras aqui e levem isso para casa, ampliando a inclusão. Quando vemos que os alunos estão se comunicando melhor com os colegas surdos e que as famílias relatam avanços no convívio, temos a certeza de que o objetivo está sendo cumprido”, completou.
As professoras de Libras da unidade, Vanessa dos Santos Souza e Natanielie Rodrigues, também reforçaram a relevância do projeto. “Atendemos todas as salas, sem exceção, com atividades do cotidiano dos alunos, como alimentação, brincadeiras e cumprimentos. A evolução é visível: as crianças já utilizam sinais nas interações diárias e levam esse aprendizado para casa. Os pais relatam que estão aprendendo Libras com os filhos”, destacaram.
Elas ainda ressaltaram o impacto das falas dos convidados. “A Ariane contou que ouviu de médicos que não teria futuro, mas acreditou em si mesma, estudou e se tornou engenheira química. Essa inspiração mostra para os alunos que qualquer pessoa pode chegar longe, basta acreditar e se dedicar. É uma mensagem poderosa para todos”, afirmou Vanessa.
Educação inclusiva em expansão
A diretora do Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação (SME), Silmara Antunes, ressaltou que um dos objetivos do Programa Escola da Gente é fortalecer a participação das famílias no ambiente escolar, alinhando-se à ação desenvolvida pela EMEB Anna Rita em parceria com a ATEAL.
O projeto de escola bilíngue, idealizado pela instituição há alguns anos, encontrou na EMEB Anna Rita um terreno fértil para transformar a proposta em uma ação concreta e bem-sucedida. “Quando as iniciativas são articuladas e planejadas de forma consistente, todos se beneficiam, configurando um importante avanço para a educação inclusiva”, destacou.
Próximos passos
Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 31 estudantes com deficiência auditiva, em diferentes níveis (de leve a profunda), dos quais 10 recebem o apoio de intérpretes de Libras durante o período escolar. O Departamento de Educação Inclusiva (DEIN) segue em tratativas com a ATEAL para a ampliação do projeto de escola bilíngue nos próximos anos, reconhecendo a relevância dessa iniciativa para o fortalecimento da inclusão nas unidades escolares da rede municipal.