'Protagonismo Surdo” reúne ATEAL e comunidade em EMEB

A EMEB Anna Rita realizou uma atividade especial em celebração ao Dia Nacional do Surdo, dentro do projeto Escola Inclusiva. A ação foi promovida em parceria com a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (ATEAL), sob o tema “Protagonismo Surdo”, reunindo estudantes, professores e convidados em um momento de diálogo e troca de experiências.

O projeto, pioneiro em Jundiaí, garante que todos os alunos da unidade tenham aulas semanais de Libras, reforçando a inclusão e a convivência no ambiente escolar.

“Somos a escola pioneira, única em Jundiaí que mantém uma parceria com a ATEAL nesse formato. Desde o primeiro semestre, todas as crianças têm uma hora de Libras por semana. O resultado tem sido muito positivo, pois o aprendizado ultrapassa os muros da escola e chega também às famílias”, destacou o diretor da EMEB, Djalma Henrique Paes.