Sábado tem vacinação contra febre amarela em bairros de Jundiaí

As equipes da saúde estarão identificadas e acompanhadas por veículos oficiais. Além de orientar os moradores sobre a doença, serão realizadas a avaliação das carteirinhas e a aplicação da dose. A estratégia visa conter a circulação do vírus da febre amarela no município. Neste ano, a cidade registra dois casos da doença, com um óbito.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realiza, neste sábado (4), mais uma ação casa a casa em áreas rurais contra a febre amarela. Das 8h30 às 16h, serão percorridas ruas dos bairros Roseira, Caxambu, Toca e Ivoturucaia.

“A febre amarela é uma doença viral aguda transmitida por mosquitos, que pode se agravar, levando à morte. Desde o início do ano, estamos conscientizando a população e realizando ações extramuros para a vacinação, a principal forma de prevenção”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.

O esquema vacinal é dose única para a população a partir de cinco anos. Já crianças de 9 meses a 4 anos devem receber duas doses, sendo a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos (conforme recomendação do Ministério da Saúde desde 2020). Em Jundiaí, devido ao cenário epidemiológico atual, todas as pessoas que residam e os visitantes no município estão sendo vacinados a partir de seis meses de idade.

Durante a semana, o imunizante é disponibilizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada serviço.