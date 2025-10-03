Veja como solicitar exame na Carreta da Mamografia em Várzea

A Carreta de Mamografia, parceria da Prefeitura de Várzea Paulista com o programa estadual Mulheres de Peito, será mais uma importante realização do Outubro Rosa na cidade. As mulheres que têm interesse em fazer o exame e já possuem encaminhamento médico devem fazer o agendamento prévio na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. A carreta ofertará os exames de 13 a 25 de outubro, perto do Facilita. O objetivo é aumentar o acesso ao procedimento e diminuir a fila de espera, priorizando mulheres em idade de risco para o câncer de mama.

As UBSs Vila Real e Jardim Promeca funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e as demais unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Para conferir os endereços, clique no nome da UBS, no link https://tinyurl.com/4hfyw2v8.

A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para aumentar as chances de tratamento e da cura da doença. O Facilita fica na rua João Póvoa, 97 — Jardim do Lar.