Butantan assumirá laboratório farmacêutico do Estado de SP

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, assumirá o laboratório farmacêutico público oficial do Estado de São Paulo, Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (Furp), com objetivo de fortalecer a inovação e a diversificação de medicamentos, de acordo com projeto do governo estadual. O projeto para a transição será encaminhado pelo governo do Estado de São Paulo, com publicação prevista para amanhã no Diário Oficial, para a Assembleia Legislativa. No novo modelo, os colaboradores da atual Furp serão mantidos e a produção do portfólio do laboratório também continuará.

A transição entra agora em fase final de planejamento, que já vinha sendo estudado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelas duas instituições. Com a mudança, o Instituto Butantan consolida seu papel estratégico na produção de vacinas, soros e medicamentos para o atendimento da população através do SUS, uma vez que o fortalecimento da indústria da saúde no estado de São Paulo é um dos pilares estratégicos do governo do estado.

“A união da expertise da Furp com a capacidade de inovação e produção do Instituto Butantan representa um avanço histórico para a saúde pública de São Paulo e do Brasil. Estamos garantindo a continuidade da produção de medicamentos essenciais e preservando os postos de trabalho, ao mesmo tempo em que ampliamos a capacidade de desenvolver novas soluções em benefício da população atendida pelo SUS”, destaca Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo.