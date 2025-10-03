Butantan assumirá laboratório farmacêutico do Estado de SP

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, assumirá o laboratório farmacêutico público oficial do Estado de São Paulo, Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (Furp), com objetivo de fortalecer a inovação e a diversificação de medicamentos, de acordo com projeto do governo estadual. O projeto para a transição será encaminhado pelo governo do Estado de São Paulo, com publicação prevista para amanhã no Diário Oficial, para a Assembleia Legislativa. No novo modelo, os colaboradores da atual Furp serão mantidos e a produção do portfólio do laboratório também continuará.
A transição entra agora em fase final de planejamento, que já vinha sendo estudado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelas duas instituições. Com a mudança, o Instituto Butantan consolida seu papel estratégico na produção de vacinas, soros e medicamentos para o atendimento da população através do SUS, uma vez que o fortalecimento da indústria da saúde no estado de São Paulo é um dos pilares estratégicos do governo do estado.
“A união da expertise da Furp com a capacidade de inovação e produção do Instituto Butantan representa um avanço histórico para a saúde pública de São Paulo e do Brasil. Estamos garantindo a continuidade da produção de medicamentos essenciais e preservando os postos de trabalho, ao mesmo tempo em que ampliamos a capacidade de desenvolver novas soluções em benefício da população atendida pelo SUS”, destaca Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo.
“Será um grande passo para o Instituto Butantan, que vem fortalecendo cada vez mais seu papel central na promoção da saúde da população de São Paulo e de todo o Brasil, através da produção de vacinas, soros e medicamentos. Vamos somar a enorme expertise da Furp e seu parque produtivo com todo o conhecimento e capacidade do Instituto Butantan nas mais diferentes frentes, como pesquisa, inovação e produção. É um projeto que vem sendo cuidadosamente elaborado nos últimos dois anos”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.
Com unidades em Guarulhos e Américo Brasiliense, atualmente a Furp produz cerca de 400 milhões de unidades farmacêuticas por ano, mas dispõe de capacidade instalada para alcançar até 1 bilhão de unidades anuais. Seu portfólio inclui 40 medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vinculados a diferentes áreas terapêuticas, como HIV/Aids, saúde mental, Alzheimer, antibióticos e imunossupressores. No futuro, a Furp pretende ampliar sua atuação para oncologia e doenças raras, reforçando seu compromisso com a inovação e a saúde pública.
“Vemos como uma oportunidade excepcional. A sinergia potencial é significativa e certamente proporcionará ganhos para a população, que terá ainda mais acesso a medicamentos de qualidade pelo SUS. Recebemos o projeto com muito entusiasmo”, explica Rogerio Aun, superintendente da Furp.
Já o Instituto Butantan, maior produtor de soros e vacinas da América Latina, produz as vacinas da gripe (Influenza), hepatite A e B, HPV, raiva e DTPa, 12 tipos de soros e anticorpos monoclonais, como o Adalimumabe. Em 2024, foram entregues ao Ministério da Saúde mais de 120 milhões de doses de vacinas, 659 mil frascos de soros e 522 mil seringas de Adalimumabe.
Recentemente, a instituição teve quatro projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados pelo governo federal para o desenvolvimento e produção de medicamentos contra o câncer e esclerose múltipla, vacinas contra o vírus sincicial respiratório (VSR) e de RNA mensageiro contra a covid-19. Também teve três novos projetos contemplados no Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL) para as vacinas da dengue, gripe aviária e Influenza adjuvada.