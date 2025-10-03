Hospital São Vicente ilumina a fachada em apoio ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça seu compromisso com a saúde pública iluminando sua fachada com a cor símbolo da campanha durante todas as noites deste mês.
Organizada pelo Time de Humanização do HSV, essa iniciativa anual ultrapassa o aspecto visual, traduzindo-se em um gesto concreto de engajamento e responsabilidade social voltada à comunidade atendida e aos colaboradores da instituição. Para Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV, essa mobilização representa muito mais do que um ato simbólico. “A iluminação rosa do hospital expressa nossa dedicação constante à conscientização sobre o câncer, em especial ao de mama. É um lembrete permanente da importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento, fundamentais para salvar vidas.”
“Vestir rosa cria um ambiente de incentivo ao diálogo sobre a doença, ajuda a combater o estigma e estimula o autocuidado. Essa campanha não é só para quem enfrenta o câncer, mas para toda a sociedade que pode contribuir por meio da informação e do apoio”, explica Viviane.
Além da iluminação especial, o HSV amplia suas ações internas com a oferta gratuita de exames de mamografia para todas as colaboradoras com 40 anos ou mais. Outra iniciativa marcante é realizada às sextas-feiras. “Vista a Camisa contra o Câncer de Mama” é uma ação que convida todos os colaboradores, independentemente do gênero, a vestir uma peça de roupa na cor da campanha, promovendo um ambiente inclusivo e de engajamento coletivo.