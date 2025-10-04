Torneio promete reunir talentos e atletas renomados em Jundiaí

Jundiaí será palco, no próximo dia 26 de outubro de 2025, da Copa Estadual de Jiu-Jitsu, que acontece no Ginásio do Centro Esportivo Dr. Romão de Souza, no Jardim Colônia. O evento, inédito na região, vai reunir atletas de todo o estado nas categorias Infantil a Master, e contará com premiação em dinheiro para os melhores lutadores.

O torneio é organizado pela Confederação Brasileira e Internacional de Jiu-Jítsu Competitivo (CBJJC) e a Xtreme Competições, com apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esportes. Professor de jiu-jitsu brasileiro, faixa-preta e Diretor da CBJJC, Marco Antônio Martins de Azevedo, de 52 anos, ressaltou a importância de trazer uma competição de alto nível para o município. “Jundiaí é um dos polos desta modalidade no Estado. Essa competição visa colocar o município na rota dos grandes campeonatos e nada como ter um torneio deste porte em casa, já que temos atletas e equipes super premiados. E, além disso, nosso grande objetivo hoje é conseguir trazer um Campeonato Mundial para a nossa cidade”, disse um dos organizadores.

INSCRIÇÕES