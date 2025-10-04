Torneio promete reunir talentos e atletas renomados em Jundiaí

Jundiaí será palco, no próximo dia 26 de outubro de 2025, da Copa Estadual de Jiu-Jitsu, que acontece no Ginásio do Centro Esportivo Dr. Romão de Souza, no Jardim Colônia. O evento, inédito na região, vai reunir atletas de todo o estado nas categorias Infantil a Master, e contará com premiação em dinheiro para os melhores lutadores.
O torneio é organizado pela Confederação Brasileira e Internacional de Jiu-Jítsu Competitivo (CBJJC) e a Xtreme Competições, com apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esportes. Professor de jiu-jitsu brasileiro, faixa-preta e Diretor da CBJJC, Marco Antônio Martins de Azevedo, de 52 anos, ressaltou a importância de trazer uma competição de alto nível para o município. “Jundiaí é um dos polos desta modalidade no Estado. Essa competição visa colocar o município na rota dos grandes campeonatos e nada como ter um torneio deste porte em casa, já que temos atletas e equipes super premiados. E, além disso, nosso grande objetivo hoje é conseguir trazer um Campeonato Mundial para a nossa cidade”, disse um dos organizadores.
INSCRIÇÕES
O torneio é aberto para todos os praticantes de jiu-jitsu, desde os mais iniciantes aos de alto nível. Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de outubro, às 17h, pelo site: www.xtremecompeticoes.com.br. As vagas são limitadas e os valores variam de acordo com cada categoria.
PREMIAÇÃO
Os vencedores das categorias Absoluto Adulto e Master terão premiações em dinheiro que podem chegar a R$ 1,5 mil. No Feminino Adulto, os valores variam de R$ 400 a R$ 600 conforme a graduação. O torneio também traz o Triple Gold, premiação extra destinada ao atleta que conquistar dois títulos de absoluto (GI e No-Gi) e uma categoria de peso. Nesse caso, além da medalha especial, o vencedor leva R$ 200 e 25 pontos no ranking da Xtreme.
Além dos prêmios das lutas absoluto e master, todas as categorias contarão com pódios, medalhas e certificados.
CRONOGRAMA
As disputas começam às 9h, com as categorias de base (Pré-Mirim, Mirim, Infantil A e B), e seguem ao longo do dia com juvenis, adultos e masters. As finais dos absolutos estão previstas para a parte da tarde, encerrando por volta das 17h30.