Fundo Social entrega 30 kits do ‘Programa Colo de Mãe’ no Tarumã

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou a entrega de 30 kits do Programa Colo de Mãe para gestantes acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Tarumã. A iniciativa faz parte das ações previstas para o ano e tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo mais acolhimento e dignidade neste momento tão especial da vida.

A primeira-dama e presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destacou a preocupação do governo municipal em fortalecer as políticas de cuidado à saúde da mulher e da criança. “O Colo de Mãe é um programa que nasceu com o propósito de acolher e dar segurança às nossas gestantes. Cada nova vida que chega é um presente para a cidade, e nós, como poder público, temos o compromisso de oferecer condições para que esse início seja cercado de cuidado, saúde e dignidade”, afirmou.

O programa reforça também a importância do acompanhamento pré-natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde de Jundiaí, etapa fundamental para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Nas UBSs, as gestantes recebem atenção médica, orientações sobre saúde, exames preventivos e apoio de profissionais qualificados durante toda a gestação e no pós-parto.