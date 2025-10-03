Fundo Social entrega 30 kits do ‘Programa Colo de Mãe’ no Tarumã

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou a entrega de 30 kits do Programa Colo de Mãe para gestantes acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Tarumã. A iniciativa faz parte das ações previstas para o ano e tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo mais acolhimento e dignidade neste momento tão especial da vida.
A primeira-dama e presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destacou a preocupação do governo municipal em fortalecer as políticas de cuidado à saúde da mulher e da criança. “O Colo de Mãe é um programa que nasceu com o propósito de acolher e dar segurança às nossas gestantes. Cada nova vida que chega é um presente para a cidade, e nós, como poder público, temos o compromisso de oferecer condições para que esse início seja cercado de cuidado, saúde e dignidade”, afirmou.
O programa reforça também a importância do acompanhamento pré-natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde de Jundiaí, etapa fundamental para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Nas UBSs, as gestantes recebem atenção médica, orientações sobre saúde, exames preventivos e apoio de profissionais qualificados durante toda a gestação e no pós-parto.
A emoção tomou conta das futuras mamães no momento da entrega. “Está sendo surreal, estou super feliz. Nunca pensei em ter uma oportunidade como esta”, contou Maria de Fátima Silva, mãe do Gael. Já Isabel Stefani ressaltou a importância do apoio recebido ao longo da gestação. “Aqui, eu encontrei enfermeiras que me ajudaram e me auxiliaram, e depois foi a parte mais tranquila pra mim. É a primeira vez que eu vou receber um kit assim e vai ajudar muito.”
O Colo de Mãe é realizado pelo Funss em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde e busca não apenas fornecer o kit de enxoval, mas principalmente incentivar a realização do pré-natal, fortalecendo os vínculos de cuidado entre as gestantes e a rede municipal de saúde.