Parque do Corrupira: novas obras serão entregues no dia 12

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), entrega no próximo dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a segunda fase das melhorias do Parque do Trabalhador, conhecido carinhosamente como Corrupira. O espaço passou por um amplo processo de modernização e revitalização.
“Estamos transformando o Corrupira em um parque moderno, acessível e preparado para oferecer qualidade de vida e lazer às famílias. É um espaço histórico da cidade, que preserva nossa natureza e, ao mesmo tempo, garante estrutura para o lazer e a convivência da população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Novos espaços de lazer
Com a entrega desta etapa, o parque passará a contar com 47 quiosques cobertos equipados com churrasqueiras, pias, mesas e bancos, além de 33 áreas abertas com mesas e bancos, pista de caminhada, quadra de malha e novos brinquedos infantis.
“O Corrupira é um dos parques mais queridos da nossa cidade e, com todas essas melhorias, ganha em conforto, segurança e diversidade de opções para quem vem aproveitar o lazer em meio à natureza”, afirmou o secretário da Smisp, Marcos Galdino.
O parque possui 225 mil m² de área total, sendo 140 mil m² de mata nativa preservada, classificada como reserva biológica. Esteve fechado por mais de um ano e foi reaberto no dia 1º de maio de 2025 com diversas melhorias, entre elas, a reforma completa dos banheiros, revitalização das áreas verdes com novo paisagismo e manutenção, reestruturação da quadra de areia, reforma e pintura dos equipamentos infantis, instalação de academias ao ar livre, recapeamento e demarcação do estacionamento interno, revitalização completa do galpão de shows, criação de uma praça PET com acesso independente, retorno do tradicional trenzinho, implantação de um meliponário, retorno do aviário e a instalação de iluminação em LED na avenida Nícola Accieri, garantindo mais segurança para quem circula pela região.
“Com a conclusão desta etapa, o Corrupira se consolida como um dos maiores e mais completos espaços de lazer de Jundiaí. No Dia das Crianças, vamos entregar um parque revitalizado, que garanta conforto e muita alegria para os visitantes”, finalizou Galdino.