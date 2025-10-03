Parque do Corrupira: novas obras serão entregues no dia 12

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), entrega no próximo dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a segunda fase das melhorias do Parque do Trabalhador, conhecido carinhosamente como Corrupira. O espaço passou por um amplo processo de modernização e revitalização.

“Estamos transformando o Corrupira em um parque moderno, acessível e preparado para oferecer qualidade de vida e lazer às famílias. É um espaço histórico da cidade, que preserva nossa natureza e, ao mesmo tempo, garante estrutura para o lazer e a convivência da população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Novos espaços de lazer

Com a entrega desta etapa, o parque passará a contar com 47 quiosques cobertos equipados com churrasqueiras, pias, mesas e bancos, além de 33 áreas abertas com mesas e bancos, pista de caminhada, quadra de malha e novos brinquedos infantis.