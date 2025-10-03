Abordagens resultam em 441 recâmbios em Jundiaí

Além do acolhimento imediato, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, oferece o serviço de recâmbio – que consiste no apoio para que pessoas em situação de rua possam retornar de forma segura para sua cidade de origem, onde muitas vezes têm vínculos familiares e rede de apoio já estabelecida.
Esse processo faz parte da rede de serviços socioassistenciais do município e é realizado a partir da abordagem social nas ruas, feita pelas equipes da Seas. Quando identificado que a pessoa é de outro município, a equipe verifica a possibilidade de retorno, sempre respeitando a vontade do indivíduo e garantindo condições seguras de deslocamento.
Durante o período da Operação Noites Frias, em 81 dias de atendimento, foram realizados 441 recâmbios para diferentes cidades de origem, garantindo não apenas segurança, mas também uma oportunidade de reaproximação com familiares e conhecidos.
O serviço acontece após acolhimento inicial e escuta qualificada. As equipes realizam a abordagem, compreendem a situação e, em casos de aceitação, organizam o transporte para a cidade de origem, seja por meio de ônibus intermunicipais, transporte público ou trem.
Segundo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Luciane Mosca, o recâmbio é um trabalho feito com muita sensibilidade. “Muitas vezes, as pessoas em situação de rua estão fragilizadas, fazem uso de álcool ou drogas e não estão em pleno juízo. Nessa condição, acabam se deslocando sem rumo, deixando sua cidade e rompendo com laços importantes. O recâmbio é justamente essa oportunidade de reconduzi-las para o seu local de origem, onde podem contar novamente com uma rede de apoio. É um processo que exige acolhimento, diálogo e respeito”, explica.
Rede de assistência
O serviço de recâmbio integra a rede de assistência da Prefeitura de Jundiaí, que conta ainda com as atividades do Centro Pop, Casa de Passagem com serviços de acolhimento, os programas de segurança alimentar, entre outros. O objetivo é oferecer condições dignas, reduzir a vulnerabilidade social e proporcionar caminhos de reinserção na sociedade.