Abordagens resultam em 441 recâmbios em Jundiaí

Além do acolhimento imediato, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, oferece o serviço de recâmbio – que consiste no apoio para que pessoas em situação de rua possam retornar de forma segura para sua cidade de origem, onde muitas vezes têm vínculos familiares e rede de apoio já estabelecida.

Esse processo faz parte da rede de serviços socioassistenciais do município e é realizado a partir da abordagem social nas ruas, feita pelas equipes da Seas. Quando identificado que a pessoa é de outro município, a equipe verifica a possibilidade de retorno, sempre respeitando a vontade do indivíduo e garantindo condições seguras de deslocamento.

Durante o período da Operação Noites Frias, em 81 dias de atendimento, foram realizados 441 recâmbios para diferentes cidades de origem, garantindo não apenas segurança, mas também uma oportunidade de reaproximação com familiares e conhecidos.