Mulher reaparece em Jundiaí após dois dias e denuncia estupro

Uma mulher de 26 anos, que estava desaparecida desde a manhã do último dia 30, em Santo André, reapareceu nesta quinta-feira (2), em Jundiaí, conseguindo uma carona até o 7° DP, na avenida 9 de Julho, para pedir ajuda e denunciar que havia sido estuprada por um caminhoneiro. De acordo com a polícia, ela estava muito debilitada quando chegou na delegacia, chorava bastante e mal conseguia falar, optando por escrever sobre a violência sexual que sofreu.

A vítima, que é auxiliar de farmácia, saiu de casa na manhã do dia 30, possivelmente para ir a um parque aquático, em Itupeva - ela não avisou a família, que soube posteriormente. Na manhã no dia seguinte, amigos e familiares deram por falta dela e conseguiram fazer contato, momento em que ela contou que não se sentia bem, e passou a localização de onde estava, em uma avenida no Distrito Industrial, em Jundiaí. Após isso o contato foi cortado - a princípio, o celular foi desligado.

Os familiares foram até o local onde apontava a localização e, conversando com algumas pessoas, descobriram que ela havia sido vista em um posto de combustíveis, aparentemente debilitada.