03 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAMINHONEIRO

Mulher reaparece em Jundiaí após dois dias e denuncia estupro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
No 7º DP, ela contou que havia sido violentada sexualmente por um caminhoneiro
No 7º DP, ela contou que havia sido violentada sexualmente por um caminhoneiro

Uma mulher de 26 anos, que estava desaparecida desde a manhã do último dia 30, em Santo André, reapareceu nesta quinta-feira (2), em Jundiaí, conseguindo uma carona até o 7° DP, na avenida 9 de Julho, para pedir ajuda e denunciar que havia sido estuprada por um caminhoneiro. De acordo com a polícia, ela estava muito debilitada quando chegou na delegacia, chorava bastante e mal conseguia falar, optando por escrever sobre a violência sexual que sofreu.

A vítima, que é auxiliar de farmácia, saiu de casa na manhã do dia 30, possivelmente para ir a um parque aquático, em Itupeva - ela não avisou a família, que soube posteriormente. Na manhã no dia seguinte, amigos e familiares deram por falta dela e conseguiram fazer contato, momento em que ela contou que não se sentia bem, e passou a localização de onde estava, em uma avenida no Distrito Industrial, em Jundiaí. Após isso o contato foi cortado - a princípio, o celular foi desligado.

Os familiares foram até o local onde apontava a localização e, conversando com algumas pessoas, descobriram que ela havia sido vista em um posto de combustíveis, aparentemente debilitada.

À noite o irmão dela registrou Boletim de Ocorrência, em Santo André.

Agora, passados dois dias, ela reapareceu, em Jundiaí. Após caminhar um longo percurso sob sol forte - os braços estavam bastante queimados -, e depois conseguir uma carona, ela foi deixada no 7º DP, onde pediu para falar com policiais. Ao ser atendida, ela contou que havia sido violentada sexualmente por um caminhoneiro, que a obrigou a jogar o celular fora, em uma área de mata.

Segundo apurou à reportagem, a mulher chorou bastante durante seu depoimento, ao relembrar os momentos de terror que havia passado. Inclusive, para conseguir contar boa parte dos acontecimentos, ela preferiu escrever.

Após o registro de encontro de pessoa e estupro, ela foi encaminhada para exames para constatação da violência sexual com conjunção carnal.

Tando o 7º DP, que recebeu a vítima, quanto a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investigam o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários