Várzea Paulista registra queda de casos de Covid-19 em 2025

A Unidade Gestora Municipal de Saúde de Várzea Paulista divulgou, na última terça-feira (30), o balanço dos casos de Covid-19 registrados em 2025 nos equipamentos de saúde da cidade. Os números indicam redução tanto no total de notificações quanto nos casos confirmados, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De janeiro a setembro de 2024, foram contabilizadas 588 notificações, sendo 104 positivas e 484 negativas. Já no mesmo período de 2025, o município registrou 341 notificações, com 38 positivos, 301 negativos e 2 casos suspeitos em acompanhamento.

Sobre a circulação de novas variantes do vírus, a Unidade Gestora explica que não é possível confirmar se a cepa foi identificada na cidade, já que as notificações divulgadas são baseadas em testes rápidos, muitas vezes realizados em farmácias. A investigação detalhada é feita em laboratórios, em situações mais graves, como internações — o que não ocorreu em Várzea Paulista neste ano.