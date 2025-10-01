Paulista tem troca de goleiros: sai Lucas e entra Raílson

O Paulista anunciou a contratação do goleiro Raílson Vieira, de 32 anos, ex-Sertãozinho e URT-MG. O reforço foi apresentado no mesmo dia em que Lucas Gomes, que estava no Galo desde ano passado e foi campeão da Bezinha, vice da Série A4 e disputou a Copa Paulista, se despediu do clube nas redes sociais.

REFORÇO

Raílson disputou apenas dois jogos em 2025: um pela URT, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, e o outro pelo Sertãozinho, no Paulistão Série A3. Foram três gols sofridos.