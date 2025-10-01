Paulista tem troca de goleiros: sai Lucas e entra Raílson

O Paulista anunciou a contratação do goleiro Raílson Vieira, de 32 anos, ex-Sertãozinho e URT-MG. O reforço foi apresentado no mesmo dia em que Lucas Gomes, que estava no Galo desde ano passado e foi campeão da Bezinha, vice da Série A4 e disputou a Copa Paulista, se despediu do clube nas redes sociais.
REFORÇO
Raílson disputou apenas dois jogos em 2025: um pela URT, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, e o outro pelo Sertãozinho, no Paulistão Série A3. Foram três gols sofridos.
O novo goleiro do Galo também tem passagens por: Afogados da Ingazeira, ASA, Velo Clube, Itapipoca, Caucaia, Aliança-CE, Guaporé, Vilhena, Brasília, Capital FC, CA Lemense e Olímpia. Ele é formado nas categorias de base do Guarani.
SAÍDA
Lucas encerra sua passagem pelo Paulista deixando números expressivos e uma marca histórica. O goleiro disputou 41 partidas e terminou 25 delas sem ser vazado. Durante o período, alcançou 1.124 minutos seguidos sem sofrer gols, a maior sequência da história do clube e a 17ª mais longa do mundo.
Em vídeo de despedida publicado nas redes sociais, ele agradeceu o clube.“O Paulista sempre será a minha casa, e levarei comigo a certeza de que deixei aqui um pedaço de mim.”
Lucas Gomes foi titular durante a campanha do título da Bezinha e o vice-campeonato da Série A4, mas perdeu espaço na Copa Paulista com a chegada do experiente Lee Winston. Na competição, atuou apenas uma vez, na derrota contra o XV de Piracicaba, na última rodada da 1ª fase, terminando sua trajetória no Galo defendendo duas cobranças de pênalti.