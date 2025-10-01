Ladrão é preso em duto de ventilação de shopping de Jundiaí

Um homem foi preso em um shopping de Jundiaí no final da madrugada desta quarta-feira (1), suspeito de furtar centenas de joias de uma joalheria do estabelecimento comercial. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, que cercaram o suspeito quando ele ainda tentava fugir pelos dutos de ventilação.

A PM foi acionada perto das 5h para atender ocorrência de furto em andamento em uma joalheria. Duas equipes foram enviadas ao local e os policiais fecharam as saídas do shopping.

Com ajuda dos seguranças - que tinham o mapa do local -, foram fechadas também possíveis outras rotas de fuga alternativas, como os dutos de ventilação.