Ladrão é preso em duto de ventilação de shopping de Jundiaí

Um homem foi preso em um shopping de Jundiaí no final da madrugada desta quarta-feira (1), suspeito de furtar centenas de joias de uma joalheria do estabelecimento comercial. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, que cercaram o suspeito quando ele ainda tentava fugir pelos dutos de ventilação.
A PM foi acionada perto das 5h para atender ocorrência de furto em andamento em uma joalheria. Duas equipes foram enviadas ao local e os policiais fecharam as saídas do shopping.
Com ajuda dos seguranças - que tinham o mapa do local -, foram fechadas também possíveis outras rotas de fuga alternativas, como os dutos de ventilação.
Enquanto faziam checagem do prédio, os policiais ouviram barulho no forro da loja. Com uma escada, eles chegaram até o duto de ventilação, onde se depararam com o ladrão, carregando uma mochila.
Os agentes ordenaram que ele descesse e ele obedeceu.
Na mochila foram encontradas as joias furtadas.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.