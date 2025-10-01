Empresários da construção civil têm casa furtada

Um homem de 22 anos foi preso por guardas municipais, em Itatiba, nesta terça-feira (30), suspeito de invadir a casa de um casal de empresários do ramo da construção civil, no bairro Residencial Terra Nova, e furtar jóias avaliadas em mais de R$ 4 mil, além de outros objetos.

A empresa de segurança contratada foi acionada por disparo de alerta sobre movimentação suspeita em frente à casa das vítimas. No local, um representante constatou arrombamento e invasão ao imóvel e comunicou aos proprietários.

A Guarda Municipal foi acionada e os agentes saíram à caça após colherem as características do ladrão. Ainda nas proximidades, os guardas localizaram um suspeito do crime, com uma mochila e todo o conteúdo furtado da casa - ele confessou o crime.