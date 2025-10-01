01 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Treinamento capacita profissionais do ramo de alimentação

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Especialista em gastronomia apresenta Boas Práticas de Fabricação (BPF) e orientações para otimizar processos e garantir qualidade nos alimentos
A Câmara de Dirigentes Lojistas Jundiaí realiza, no dia 20 de outubro, das 18h30 às 20h30, os treinamentos Boas Práticas na Fabricação de Alimentos (BPF) e Higiene e Segurança Alimentar. Ambos são gratuitos e acontecerão na rua Senador Fonseca, 651 – Centro.

O objetivo da capacitação é mostrar a importância estratégica dos cuidados com a higiene e a segurança alimentar para o desenvolvimento profissional da equipe e para a qualidade dos produtos oferecidos pelo negócio.

Uma profissional especialista em Gastronomia e Gestão conduzirá o treinamento, apresentando técnicas e orientações práticas para otimizar processos e garantir operações mais seguras e eficientes. A iniciativa é voltada para profissionais da área de alimentos que buscam aprimorar suas práticas e elevar os padrões de qualidade em seus estabelecimentos.

Inscrições: https://forms.gle/hqjBjE4Q3bvsPEkV8

