Treinamento capacita profissionais do ramo de alimentação

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jundiaí realiza, no dia 20 de outubro, das 18h30 às 20h30, os treinamentos Boas Práticas na Fabricação de Alimentos (BPF) e Higiene e Segurança Alimentar. Ambos são gratuitos e acontecerão na rua Senador Fonseca, 651 – Centro.

O objetivo da capacitação é mostrar a importância estratégica dos cuidados com a higiene e a segurança alimentar para o desenvolvimento profissional da equipe e para a qualidade dos produtos oferecidos pelo negócio.

Uma profissional especialista em Gastronomia e Gestão conduzirá o treinamento, apresentando técnicas e orientações práticas para otimizar processos e garantir operações mais seguras e eficientes. A iniciativa é voltada para profissionais da área de alimentos que buscam aprimorar suas práticas e elevar os padrões de qualidade em seus estabelecimentos.