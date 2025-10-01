HSV atualiza sistema de telefonia e oferece número temporário

01 de outubro de 2025
Por Redação | Hospital São Vicente
Número de contingência garante atendimento à população em casos de instabilidade no número principal da instituição
O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que o número principal da Instituição, (11) 4583-8155, poderá apresentar instabilidade nos próximos dias em razão da atualização do sistema de telefonia da Rede Integrada HSV. Para garantir o atendimento à população durante este período, um número temporário também já está disponível para contato: (11) 4492-9048.
 
O Hospital São Vicente reforça que, após as atualizações serem concluídas, o telefone principal já conhecido pela população de Jundiaí e região continuará sendo o número (11) 4583-8155. A modernização da rede de telefonia faz parte de um processo para assegurar mais modernidade, agilidade e eficiência na comunicação entre o hospital, pacientes, acompanhantes e colaboradores.

