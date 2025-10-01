Núcleo Audiovisual promove formação para jovens em Jundiaí

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, Jundiaí recebe o projeto Núcleo Audiovisual, que chega para democratizar o acesso à linguagem do cinema e da produção digital. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Astra e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Voltado para jovens a partir de 13 anos, o projeto promove oficinas gratuitas de produção de vídeo, estimulando criatividade, inclusão digital e novas perspectivas profissionais. Os participantes terão contato com todas as etapas do processo audiovisual – da criação do roteiro à filmagem e edição – utilizando o celular como ferramenta principal.

Ao final da formação, os estudantes receberão certificados e terão seus trabalhos exibidos em um evento gratuito e aberto ao público, no dia 25 de novembro de 2025, às 19h.

Oficinas práticas em escolas de Jundiaí