01 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OFICINAS

Núcleo Audiovisual promove formação para jovens em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Projeto oferece oficinas gratuitas de vídeo para jovens em três escolas da rede estadual de ensino no município
Projeto oferece oficinas gratuitas de vídeo para jovens em três escolas da rede estadual de ensino no município

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, Jundiaí recebe o projeto Núcleo Audiovisual, que chega para democratizar o acesso à linguagem do cinema e da produção digital. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Astra e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Voltado para jovens a partir de 13 anos, o projeto promove oficinas gratuitas de produção de vídeo, estimulando criatividade, inclusão digital e novas perspectivas profissionais. Os participantes terão contato com todas as etapas do processo audiovisual – da criação do roteiro à filmagem e edição – utilizando o celular como ferramenta principal.

Ao final da formação, os estudantes receberão certificados e terão seus trabalhos exibidos em um evento gratuito e aberto ao público, no dia 25 de novembro de 2025, às 19h.

Oficinas práticas em escolas de Jundiaí

O Núcleo Audiovisual chega a Jundiaí com a proposta de descentralizar o acesso à cultura e estimular o protagonismo juvenil por meio da produção audiovisual. As atividades serão realizadas em três escolas públicas da cidade, permitindo que estudantes de diferentes bairros tenham a oportunidade de participar gratuitamente.

A primeira turma acontece na Escola Dom Joaquim Justino Carreira, entre os dias 1º e 31 de outubro, sempre às quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h. Na E.E. Bairro Fazenda Grande, as oficinas vão de 1º de outubro a 19 de novembro. Os encontros serão semanais, às quartas-feiras, das 14h às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h às 8h30, totalizando 4 horas de atividades por semana. Por fim, a E.E. Prof. Adoniro Ladeira recebe a quarta turma entre os dias 8 de outubro e 12 de novembro, com aulas às quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h.

Ao longo de todas as oficinas, os jovens terão contato com técnicas de criação, roteiro, gravação e edição, sempre estimulando a criatividade e a construção de narrativas próprias. O celular será a principal ferramenta, mostrando que é possível transformar ideias em obras audiovisuais mesmo com recursos acessíveis.

Evento de encerramento

O grande momento do projeto será o evento de encerramento, marcado para o dia 25 de novembro (terça-feira), às 19h, no Espaço Expressa – Sala São Paulo-Minas, em Jundiaí. Mais do que uma celebração, o encontro será um espaço de reconhecimento do talento e dedicação dos jovens participantes, além de um presente cultural para toda a comunidade.

Na ocasião, o público poderá assistir à exibição dos melhores vídeos produzidos pelos alunos, escolhidos ao longo das oficinas. Os estudantes receberão seus certificados de conclusão em uma cerimônia conduzida por um mestre de cerimônia.

A programação inclui ainda a sessão gratuita do filme “Detetives do Prédio Azul 3 (D.P.A. 3)”, acompanhada de pipoca, garantindo uma experiência divertida e cultural para todas as idades.

Inscrições

O projeto é totalmente gratuito e voltado para jovens a partir de 13 anos. As inscrições podem ser feitas diretamente nas secretarias das escolas participantes. As atividades acontecem ao longo dos meses de outubro e novembro de 2025, em horários adaptados às rotinas escolares, garantindo o acesso de diferentes perfis de estudantes.

Com essa iniciativa, o Núcleo Audiovisual reforça a importância da cultura como ferramenta de transformação social e aposta na criatividade da juventude de Jundiaí como motor de novas histórias e futuros possíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários