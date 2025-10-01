Núcleo Audiovisual promove formação para jovens em Jundiaí

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, Jundiaí recebe o projeto Núcleo Audiovisual, que chega para democratizar o acesso à linguagem do cinema e da produção digital. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Astra e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.
Voltado para jovens a partir de 13 anos, o projeto promove oficinas gratuitas de produção de vídeo, estimulando criatividade, inclusão digital e novas perspectivas profissionais. Os participantes terão contato com todas as etapas do processo audiovisual – da criação do roteiro à filmagem e edição – utilizando o celular como ferramenta principal.
Ao final da formação, os estudantes receberão certificados e terão seus trabalhos exibidos em um evento gratuito e aberto ao público, no dia 25 de novembro de 2025, às 19h.
Oficinas práticas em escolas de Jundiaí
O Núcleo Audiovisual chega a Jundiaí com a proposta de descentralizar o acesso à cultura e estimular o protagonismo juvenil por meio da produção audiovisual. As atividades serão realizadas em três escolas públicas da cidade, permitindo que estudantes de diferentes bairros tenham a oportunidade de participar gratuitamente.
A primeira turma acontece na Escola Dom Joaquim Justino Carreira, entre os dias 1º e 31 de outubro, sempre às quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h. Na E.E. Bairro Fazenda Grande, as oficinas vão de 1º de outubro a 19 de novembro. Os encontros serão semanais, às quartas-feiras, das 14h às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h às 8h30, totalizando 4 horas de atividades por semana. Por fim, a E.E. Prof. Adoniro Ladeira recebe a quarta turma entre os dias 8 de outubro e 12 de novembro, com aulas às quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h.
Ao longo de todas as oficinas, os jovens terão contato com técnicas de criação, roteiro, gravação e edição, sempre estimulando a criatividade e a construção de narrativas próprias. O celular será a principal ferramenta, mostrando que é possível transformar ideias em obras audiovisuais mesmo com recursos acessíveis.
Evento de encerramento
O grande momento do projeto será o evento de encerramento, marcado para o dia 25 de novembro (terça-feira), às 19h, no Espaço Expressa – Sala São Paulo-Minas, em Jundiaí. Mais do que uma celebração, o encontro será um espaço de reconhecimento do talento e dedicação dos jovens participantes, além de um presente cultural para toda a comunidade.
Na ocasião, o público poderá assistir à exibição dos melhores vídeos produzidos pelos alunos, escolhidos ao longo das oficinas. Os estudantes receberão seus certificados de conclusão em uma cerimônia conduzida por um mestre de cerimônia.
A programação inclui ainda a sessão gratuita do filme “Detetives do Prédio Azul 3 (D.P.A. 3)”, acompanhada de pipoca, garantindo uma experiência divertida e cultural para todas as idades.
Inscrições
O projeto é totalmente gratuito e voltado para jovens a partir de 13 anos. As inscrições podem ser feitas diretamente nas secretarias das escolas participantes. As atividades acontecem ao longo dos meses de outubro e novembro de 2025, em horários adaptados às rotinas escolares, garantindo o acesso de diferentes perfis de estudantes.
Com essa iniciativa, o Núcleo Audiovisual reforça a importância da cultura como ferramenta de transformação social e aposta na criatividade da juventude de Jundiaí como motor de novas histórias e futuros possíveis.