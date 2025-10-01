Domingo do Dia das Crianças terá tarifa social de R$ 1 em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, informa que a Tarifa Social no sistema de transporte coletivo municipal será aplicada nos domingos de 5 e 12 de outubro.

Normalmente, a iniciativa ocorre sempre no primeiro e terceiro domingos de cada mês, porém, em caráter excepcional, a aplicação foi antecipada para o segundo domingo de outubro, o Dia das Crianças, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 35.524/2025.

O objetivo da medida é incentivar o uso do transporte coletivo, garantindo maior acessibilidade e mobilidade para a população.