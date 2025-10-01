01 de outubro de 2025
Domingo do Dia das Crianças terá tarifa social de R$ 1 em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Tradicionalmente, o primeiro e o terceiro domingos do mês têm a tarifa menor na cidade, mas neste outubro a tarifa social será aplicada no dia 12 e não 19

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, informa que a Tarifa Social no sistema de transporte coletivo municipal será aplicada nos domingos de 5 e 12 de outubro.

Normalmente, a iniciativa ocorre sempre no primeiro e terceiro domingos de cada mês, porém, em caráter excepcional, a aplicação foi antecipada para o segundo domingo de outubro, o Dia das Crianças, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 35.524/2025.

O objetivo da medida é incentivar o uso do transporte coletivo, garantindo maior acessibilidade e mobilidade para a população.

De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, a alteração busca atender ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. “A prefeitura decidiu antecipar a Tarifa Social para o segundo domingo do mês, que coincide com o feriado. Dessa forma, mais pessoas terão a oportunidade de utilizar o transporte coletivo com tarifa reduzida para participar das atividades de lazer e convivência em toda a cidade”, destacou.

A Tarifa Social permite que os passageiros paguem apenas R$ 1,00 pela passagem de ônibus nos domingos em que a medida é aplicada.

