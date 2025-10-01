01 de outubro de 2025
GRATUITOS

Funss abre inscrições para cursos de cuidador de idoso e criança

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ao todo, serão 60 vagas disponíveis de forma gratuita
Ao todo, serão 60 vagas disponíveis de forma gratuita

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com a UniAnchieta, abre inscrições para dois cursos gratuitos de qualificação profissional: Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil, dia 6 de outubro, a partir da meia-noite.

Com início previsto para o dia 20 de outubro, as formações têm como objetivo preparar os participantes para atuar em uma área cada vez mais valorizada no mercado de trabalho.

Ao todo, serão 30 vagas por turma. Os cursos possuem carga horária de 64 horas, distribuídas em 16 encontros, no prédio do Fundo Social, localizado no bairro Anhangabaú (anexo ao Parque da Uva). As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã (para Cuidador de Idoso) e no período da tarde (para Cuidador Infantil).

Como participar

As pré-inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social (clique aqui).

O envio do formulário é considerado uma intenção de participação e não garante a vaga. A seleção será feita de acordo com a ordem de envio das informações (hora, minuto e segundo). Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso.

A lista de contemplados será divulgada no site da Prefeitura de Jundiaí. Além disso, os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. Quem não responder em até 24 horas terá a pré-inscrição cancelada, e a vaga será destinada a nomes da lista de espera.

Outro ponto importante é que o candidato contemplado que desistir do curso sem aviso prévio ficará impedido de participar de novos cursos do Fundo Social por um período de três meses.

Requisitos

Para participar, é necessário ter 18 anos completos.

Com essa iniciativa, o Fundo Social reforça seu compromisso em oferecer capacitação gratuita, promovendo a inclusão social e novas oportunidades de renda para a população de Jundiaí.

