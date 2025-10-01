Funss abre inscrições para cursos de cuidador de idoso e criança

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com a UniAnchieta, abre inscrições para dois cursos gratuitos de qualificação profissional: Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil, dia 6 de outubro, a partir da meia-noite.

Com início previsto para o dia 20 de outubro, as formações têm como objetivo preparar os participantes para atuar em uma área cada vez mais valorizada no mercado de trabalho.

Ao todo, serão 30 vagas por turma. Os cursos possuem carga horária de 64 horas, distribuídas em 16 encontros, no prédio do Fundo Social, localizado no bairro Anhangabaú (anexo ao Parque da Uva). As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã (para Cuidador de Idoso) e no período da tarde (para Cuidador Infantil).

Como participar