Outubro Rosa: Jundiaí promove ações e oferta 2,8 mil mamografias

Como parte da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma série de ações voltadas à prevenção e ao combate ao câncer de mama e, também, para reforçar a importância do autocuidado e da atenção à saúde da mulher.
Além de atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, em terminais de ônibus e em outros serviços municipais, e de uma caminhada no Parque da Cidade no dia 19, a programação vai disponibilizar 2,8 mil mamografias ao longo dos meses de outubro e novembro.
No Brasil, o câncer de mama continua sendo o tipo que mais afeta e mata mulheres. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), devem surgir cerca de 73,6 mil novos casos por ano no triênio 2023–2025.
“Este é um período importante onde a sociedade é chamada para olhar com mais atenção para essa doença, que, se identificada em fase inicial, tem mais de 90% de chance de cura. Na cidade, também aproveitaremos para conscientizar e estimular a procura por cuidados em saúde e a adoção de hábitos saudáveis que podem salvar vidas”, enfatiza a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.
Mamografia
Para fazer a mamografia em Jundiaí, é simples. O exame é direcionado para todas as mulheres de 40 a 49 anos que realizaram a avaliação há mais de um ano e para mulheres de 50 a 74 que fizeram a mamografia há mais de dois anos. Para o agendamento, basta a mulher ir até a UBS ou Clínica da Família de referência e manifestar interesse à equipe de saúde, a qual fará o agendamento em um dos serviços credenciados.
“Por mês, ofertamos, em média, 2,3 mil mamografias e não temos fila de espera para o exame, sendo que as mamografias prioritárias são realizadas oportunamente. Até novembro, teremos um incremento de mais de 1 mil exames — 500 por mês. Temos trabalhado estratégias de conscientização para que as mulheres em idade de rastreio aproveitem a oportunidade, dando esse importante passo para o diagnóstico precoce e para a prevenção”, acrescenta a diretora do Departamento de Regulação da Saúde da SMPS, Suellen Melo.
Papanicolau
Ao longo do mês, sempre aos sábados, haverá Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas para a realização de exames de Papanicolau em mulheres previamente agendadas. A ação ocorrerá das 9h às 14h, nos equipamentos:
- Dia 4: UBS Fazenda Grande e UBS Retiro;
- Dia 11: UBS Central e UBS Morada das Vinhas;
- Dia 18: UBS Rui Barbosa e Clínica da Família Ponte São João;
- Dia 25: UBS Maringá e UBS Jardim do Lago.
No mesmo horário, também serão oferecidos testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e agendamento para mamografia, ambos com atendimento por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.
Terminais de ônibus
Já nos terminais, entre os dias 1 e 22, das 16h às 20h, serão realizadas orientação às mulheres, aferição de pressão e vacinação contra HPV para a população de 9 a 19 anos. O primeiro a receber a ação será o Terminal Eloy Chaves, nesta quarta-feira (1). No dia 8, será a vez do Terminal Hortolândia; dia 15, no Terminal Colônia; e, dia 22, no Terminal Vila Arens.