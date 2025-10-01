Outubro Rosa: Jundiaí promove ações e oferta 2,8 mil mamografias

No Brasil, o câncer de mama continua sendo o tipo que mais afeta e mata mulheres. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), devem surgir cerca de 73,6 mil novos casos por ano no triênio 2023–2025.

Além de atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, em terminais de ônibus e em outros serviços municipais, e de uma caminhada no Parque da Cidade no dia 19, a programação vai disponibilizar 2,8 mil mamografias ao longo dos meses de outubro e novembro.

Como parte da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma série de ações voltadas à prevenção e ao combate ao câncer de mama e, também, para reforçar a importância do autocuidado e da atenção à saúde da mulher.

“Este é um período importante onde a sociedade é chamada para olhar com mais atenção para essa doença, que, se identificada em fase inicial, tem mais de 90% de chance de cura. Na cidade, também aproveitaremos para conscientizar e estimular a procura por cuidados em saúde e a adoção de hábitos saudáveis que podem salvar vidas”, enfatiza a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.

Mamografia

Para fazer a mamografia em Jundiaí, é simples. O exame é direcionado para todas as mulheres de 40 a 49 anos que realizaram a avaliação há mais de um ano e para mulheres de 50 a 74 que fizeram a mamografia há mais de dois anos. Para o agendamento, basta a mulher ir até a UBS ou Clínica da Família de referência e manifestar interesse à equipe de saúde, a qual fará o agendamento em um dos serviços credenciados.

“Por mês, ofertamos, em média, 2,3 mil mamografias e não temos fila de espera para o exame, sendo que as mamografias prioritárias são realizadas oportunamente. Até novembro, teremos um incremento de mais de 1 mil exames — 500 por mês. Temos trabalhado estratégias de conscientização para que as mulheres em idade de rastreio aproveitem a oportunidade, dando esse importante passo para o diagnóstico precoce e para a prevenção”, acrescenta a diretora do Departamento de Regulação da Saúde da SMPS, Suellen Melo.

Papanicolau