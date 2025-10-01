Jundiaí tem quase 600 novos pacientes com câncer de mama 

O mês de outubro chegou e, com ele, o início da campanha Outubro Rosa, movimento global dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Em Jundiaí, segundo dados do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, de janeiro a agosto de 2025 foram identificados 589 novos pacientes com câncer de mama. Destes, 50 pacientes têm até 40 anos.
Em âmbito nacional, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para este ano foram estimados 73.610 casos novos. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres do mundo todo e o Estado de São Paulo é onde há a maior incidência – 56,37 casos a cada 100 mil mulheres. “Ele afeta não apenas a saúde física, mas também a autoestima e a vida familiar e social da mulher. A boa notícia é que, quando diagnosticado cedo, as chances de cura são muito altas”, explica o oncologista do HSV, Arthur Maia Gomes Filho.
O profissional explica que os principais sinais de alerta são nódulos ou “caroços” na mama ou na axila, alterações na pele da mama, como retrações, vermelhidão ou aspecto de “casca de laranja”, além de saída de secreção pelo mamilo, especialmente se for com sangue, e mudanças na forma ou no tamanho da mama. “É importante lembrar que a presença desses sinais não significa necessariamente câncer, mas sempre deve ser investigada por um médico para afastar ou confirmar a doença o quanto antes.”
Superação
Durante exame de rotina em 2022, Susana Maria Faos Pereira, 60 anos, recebeu a notícia que estava com câncer. No meio de um turbilhão de sentimentos, ela conta que não tinha certeza que iria se curar, mas ao longo do tratamento foi ganhando cada vez mais confiança. “O apoio do meu marido Valdir Benedito Pereira foi fundamental, pois ele sempre esteve ao meu lado. Também tive muitas outras pessoas importantes que sempre me mandavam mensagem e perguntavam como eu estava e demonstravam carinho, além das enfermeiras da ala de quimioterapia do São Vicente que sempre me trataram com muita paciência e delicadeza.”
Três anos após o diagnóstico, Susana está curada e em fase de acompanhamento. “A gente passa a olhar a vida de outra forma, as coisas passam a ter outro significado e damos mais valor a tudo”, afirma.
Investigação
O oncologista Arthur Maia alerta para a importância do autoexame como forma de ajudar a mulher a conhecer melhor o próprio corpo e detectar alterações, mas ressalta que é fundamental procurar avaliação médica ao perceber algo diferente. “A mamografia é o principal exame para detectar o câncer de mama ainda em fases iniciais, muitas vezes antes de aparecer qualquer sinal ou sintoma”, diz.
Arthur Maia Gomes Filho afirma que o autoexame é importante, mas mamografia é primordial para diagnóstico
No Brasil, a recomendação é que as mulheres façam mamografia de rotina a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Em casos de maior risco, como histórico de câncer de mama em parentes de primeiro grau, o rastreamento pode começar mais cedo, conforme orientação médica. “Antes dessa idade, a avaliação clínica anual já é importante, pois permite identificar sinais suspeitos e discutir com o médico a necessidade de outros exames”, comenta.
Diagnóstico e tratamento
Segundo o especialista, a chance de cura do câncer de mama varia bastante conforme o estágio em que a doença é diagnosticada. “No estágio I, quando o tumor ainda é pequeno e limitado à mama, a sobrevida média em cinco anos fica entre 90% e 95%”, afirma. Já o tratamento varia de acordo com o caso encontrado. “Em geral, a cirurgia é o primeiro passo, seguida de outros tratamentos para reduzir o risco de o câncer voltar. Quando a doença já está mais avançada, pode-se começar pela quimioterapia ou por terapias-alvo”, ressalta.