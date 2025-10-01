Jundiaí tem quase 600 novos pacientes com câncer de mama 

O mês de outubro chegou e, com ele, o início da campanha Outubro Rosa, movimento global dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Em Jundiaí, segundo dados do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, de janeiro a agosto de 2025 foram identificados 589 novos pacientes com câncer de mama. Destes, 50 pacientes têm até 40 anos.

Em âmbito nacional, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para este ano foram estimados 73.610 casos novos. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres do mundo todo e o Estado de São Paulo é onde há a maior incidência – 56,37 casos a cada 100 mil mulheres. “Ele afeta não apenas a saúde física, mas também a autoestima e a vida familiar e social da mulher. A boa notícia é que, quando diagnosticado cedo, as chances de cura são muito altas”, explica o oncologista do HSV, Arthur Maia Gomes Filho.

O profissional explica que os principais sinais de alerta são nódulos ou “caroços” na mama ou na axila, alterações na pele da mama, como retrações, vermelhidão ou aspecto de “casca de laranja”, além de saída de secreção pelo mamilo, especialmente se for com sangue, e mudanças na forma ou no tamanho da mama. “É importante lembrar que a presença desses sinais não significa necessariamente câncer, mas sempre deve ser investigada por um médico para afastar ou confirmar a doença o quanto antes.”