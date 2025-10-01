Difusora recebe selo ‘Emissora na Frequência Sustentável’

A Rádio Difusora de Jundiaí (810 Am) recebeu uma importante certificação: o selo Emissora na Frequência Sustentável. O veículo está entre as 75 emissoras, dentre duas mil rádios de todo o país, que mais baixam e veiculam conteúdo da Agência Radioweb com temas voltados ao meio ambiente, sustentabilidade e a realização da COP30.
A conquista reforça a responsabilidade social da rádio e será um marco para seus ouvintes, destacando a importância de se falar sobre questões que afetam diretamente o futuro do planeta. A Difusora é a única na região a receber a certificação.
A diretora-presidente da Rádio Difusora de Jundiaí, Sueli Muzaiel, celebrou o reconhecimento e falou sobre a importância de dar repercussão aos temas ambientais, especialmente em uma cidade como Jundiaí, que abriga um dos maiores patrimônios naturais do estado de São Paulo: a Serra do Japi.
Difusora foi a única rádio da região a conquistar o selo que reforça compromisso com meio ambiente
“Receber o selo Emissora na Frequência Sustentável é uma grande honra para nós e reforça o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente – tema tão importante também nos dias atuais. Em Jundiaí, fomos privilegiados com a Serra do Japi, uma área de enorme biodiversidade e riquezas naturais. Portanto, é nossa responsabilidade, como um relevante veículo de comunicação da região, dar visibilidade a essas questões para preservar nosso meio ambiente e garantir o presente e o futuro de todos os jundiaienses”, afirma Sueli.
“Para uma rádio AM de 80 anos, ganhar um selo ambiental significa unir tradição + inovação, fortalecer a imagem, abrir novos mercados e provar que meios de comunicação históricos podem evoluir e contribuir para a sustentabilidade do planeta”, ressalta o vice-presidente da Difusora, Tobias Muzaiel que recentemente esteve visitando Belém (PA), sede da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro.
“Nós sempre nos preocupamos com a questão ambiental, seja em âmbito local ou regional. Essas pautas ganham destaque na nossa programação a partir do nosso compromisso com o meio ambiente. Esse selo é o reconhecimento desse esforço diário que fazemos por um mundo melhor para nós e para as futuras gerações”, avalia o produtor de jornalismo da emissora, Jamilson Tonoli.
Reconhecimento compartilhado
Ao longo da programação, a Rádio Difusora compartilha a conquista com seus ouvintes. “Rádio que informa e transforma. Esta emissora está na Frequência Sustentável, sintonizada com o meio ambiente. Porque o futuro do planeta passa por aqui”, diz a inserção.
“Quando uma emissora decide colocar o meio ambiente em pauta de forma constante, ela cumpre um papel social fundamental: ajudar a formar consciência e mobilizar a sociedade para mudanças reais. O jornalismo tem essa força, ou seja, quando dá visibilidade ao tema, incentiva atitudes individuais e coletivas em favor da sustentabilidade. Para nós, a atuação das rádios que abraçam essa causa demonstra responsabilidade, compromisso com a comunidade e visão de futuro. Afinal, a questão ambiental não é mais uma tendência, é uma necessidade urgente”, afirma a Gestora de Relacionamento com Rádios, Rita Helena Faustino.
A Difusora
Fundada em 1946, a Rádio Difusora de Jundiaí consolidou-se ao longo das décadas como uma das principais e mais tradicionais emissoras do interior de São Paulo. Com um compromisso firme em levar informação, cultura e entretenimento de qualidade à sua audiência, a Difusora é referência na região, acompanhando e influenciando a evolução do rádio e da comunicação.
Ao longo de sua história, a rádio sempre se preocupou em ser um elo e fomentar debates entre os jundiaienses e as grandes questões sociais, políticas e culturais. Com o passar dos anos, o meio ambiente ganhou cada vez mais relevância e a Difusora segue a tendência de manter os ouvintes sempre bem informados sobre o tema.