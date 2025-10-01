Difusora recebe selo ‘Emissora na Frequência Sustentável’

A Rádio Difusora de Jundiaí (810 Am) recebeu uma importante certificação: o selo Emissora na Frequência Sustentável. O veículo está entre as 75 emissoras, dentre duas mil rádios de todo o país, que mais baixam e veiculam conteúdo da Agência Radioweb com temas voltados ao meio ambiente, sustentabilidade e a realização da COP30.

A conquista reforça a responsabilidade social da rádio e será um marco para seus ouvintes, destacando a importância de se falar sobre questões que afetam diretamente o futuro do planeta. A Difusora é a única na região a receber a certificação.

A diretora-presidente da Rádio Difusora de Jundiaí, Sueli Muzaiel, celebrou o reconhecimento e falou sobre a importância de dar repercussão aos temas ambientais, especialmente em uma cidade como Jundiaí, que abriga um dos maiores patrimônios naturais do estado de São Paulo: a Serra do Japi.