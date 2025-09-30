Iprejun alcança um marco inédito no cenário nacional

O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) alcançou um marco inédito no cenário nacional: é o primeiro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil a se tornar signatário do Principles for Responsible Investment (PRI), iniciativa apoiada pelas Nações Unidas (ONU) que reúne investidores de todo o mundo comprometidos com práticas responsáveis de gestão.

Com a adesão, o IPREJUN passa a implementar os princípios do PRI na administração do fundo patrimonial e dos ativos financeiros relacionados, além de integrar uma rede internacional que conta atualmente com mais de 5.300 signatários — 119 deles no Brasil. A logomarca da rede também passará a ser utilizada no site do Instituto, simbolizando o compromisso firmado com a sustentabilidade e a governança.

Fundado em 2006 pela ONU, o PRI é reconhecido como a principal rede global de investidores comprometidos com critérios ESG (ambientais, sociais e de governança). Seus objetivos incluem compreender as implicações desses fatores nos investimentos, promover a adoção de práticas responsáveis e apoiar seus signatários com informações e treinamentos especializados.