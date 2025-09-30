Tecnologia e presença nos bairros intensificam o trabalho da GMJ

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) tem demonstrado um compromisso contínuo com a segurança da população, implementando avanços tecnológicos e ampliando sua presença nos bairros. A corporação ampliou seu sistema de monitoramento com a instalação de 54 câmeras de leitura automática de placas, parte do projeto de expansão da rede de videomonitoramento. Essas câmeras auxiliam na identificação de veículos irregulares, contribuindo para a prevenção e resposta rápida a ocorrências. Além disso, foram instaladas quatro torres de segurança em pontos estratégicos da cidade, funcionando como pontos fixos de observação e coibição de delitos.

O patrulhamento da GMJ foi intensificado, com a presença constante das viaturas em bairros de todas as regiões. Neste ano, os bairros rurais passaram a ser incluídos nas rotas de patrulhamento, garantindo mais proximidade da corporação com a comunidade e ampliando o alcance da segurança pública no município.

Resultados concretos