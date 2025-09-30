Tecnologia e presença nos bairros intensificam o trabalho da GMJ

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) tem demonstrado um compromisso contínuo com a segurança da população, implementando avanços tecnológicos e ampliando sua presença nos bairros. A corporação ampliou seu sistema de monitoramento com a instalação de 54 câmeras de leitura automática de placas, parte do projeto de expansão da rede de videomonitoramento. Essas câmeras auxiliam na identificação de veículos irregulares, contribuindo para a prevenção e resposta rápida a ocorrências. Além disso, foram instaladas quatro torres de segurança em pontos estratégicos da cidade, funcionando como pontos fixos de observação e coibição de delitos.
O patrulhamento da GMJ foi intensificado, com a presença constante das viaturas em bairros de todas as regiões. Neste ano, os bairros rurais passaram a ser incluídos nas rotas de patrulhamento, garantindo mais proximidade da corporação com a comunidade e ampliando o alcance da segurança pública no município.
Resultados concretos
A segurança pública de Jundiaí apresentou avanços significativos no primeiro semestre de 2025, com redução dos principais índices de criminalidade e aumento expressivo nas ações de combate ao crime. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e evidenciam o trabalho integrado entre as forças de segurança. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o município registrou queda nos índices de homicídios dolosos (-36%), roubos em geral (-14,3%), furtos (-9,8%), furtos de veículos (-17,2%) e roubos de carga (-45,1%).
O secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, destaca que os resultados são fruto de políticas públicas estruturadas. “Mais do que números, os dados representam um esforço contínuo para tornar Jundiaí uma cidade cada vez mais segura, com ações integradas, inteligência e presença efetiva nos territórios.”