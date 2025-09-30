30 de setembro de 2025
LADRÃO

Criminoso procurado pela Justiça é capturado pela PM em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
O bandido foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
Um criminoso procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares, nesta segunda-feira (29), no bairro São Camilo, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo, mudou de direção enquanto caminhava pela rua, e foi abordado.

Em checagem aos seus dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão contra ele por furto.

O bandido foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

