Criminoso procurado pela Justiça é capturado pela PM em Jundiaí

Um criminoso procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares, nesta segunda-feira (29), no bairro São Camilo, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo, mudou de direção enquanto caminhava pela rua, e foi abordado.

Em checagem aos seus dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão contra ele por furto.