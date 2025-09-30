Governo cria gabinete de crise e apura intoxicações por metanol

O Governo de São Paulo anunciou a implantação de um gabinete de crise nesta terça-feira (30), além da abertura de cinco inquéritos, as prisões de dois suspeitos e a apreensão de 50 mil garrafas em operações contra a intoxicação por metanol. O governador Tarcísio de Freitas realizou uma reunião técnica no Palácio dos Bandeirantes para detalhar as medidas adotadas no combate à intoxicação por metanol e a investigação dos envolvidos.

Entre as ações, o governo paulista fará a interdição cautelar de estabelecimentos e disponibilizar mecanismos rápidos de denúncia, além de estruturar atendimento em toda a rede de saúde e intensificar as investigações da Polícia Civil e Secretaria da Fazenda.

“Montamos um gabinete de crise para tratar da intoxicação por metanol. É um problema estrutural do Brasil. A Polícia Civil vem fazendo operações com frequência. Temos cinco inquéritos abertos, temos interdição de destilarias e refinarias clandestinas”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.