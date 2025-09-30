Enzo comemora sua cura e inaugura novo espaço do sino da vitória

O sino da vitória de Enzo Miguel foi duplamente especial nesta terça-feira (30), no Grendacc. Além de celebrar a cura contra o câncer, o garoto inaugurou o novo espaço do sino, agora localizado na recepção do hospital. A ideia é compartilhar esse momento de emoção, superação e, principalmente, de esperança com todos – familiares, colaboradores, voluntários e outros pacientes.

O dia de hoje marca o final do tratamento efetivo de Enzo Miguel Anzolini Paulus, 7 anos, contra uma leucemia linfóide aguda, descoberta no final de 2022. Foi um tratamento longo, de quase três anos, mas com poucos episódios difíceis, segundo a oncologista pediátrica do Grendacc, Silvana Forsait - que estava acompanhada da também oncologista pediátrica, Priscilla Proetti. “O Enzo foi sempre muito alegre, um garoto bola para frente. E agora estamos aqui para tocar esse sino e tocar a vida”, declarou a médica.

A mãe, Jéssica Aparecida Anzolini, agradeceu imensamente às médicas e as enfermeiras do Grendacc, que sempre cuidaram com muito amor, carinho e dedicação de seu filho. “Vejo que vocês fazem o possível, e às vezes até o impossível, por cada criança.” Ela também agradeceu aos amigos e à família, que tornaram o fardo do tratamento mais leve para ela. “Sou grata a Deus e a todos vocês.”