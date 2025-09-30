Prefeitura vai testar alterações no trânsito do Fazenda Grande

As mudanças ocorrem em um trecho de aproximadamente 350 metros, dividido em duas quadras. Entre a Avenida Henrique Brunini e a Rua Daniel da Silva, o sentido de circulação foi invertido. Já no segmento seguinte, da Rua Daniel da Silva até a Rua José Fontebasso, a via, antes de mão dupla, passou a operar em mão única no sentido da Rua Daniel da Silva para a Rua José Fontebasso.

Quem circula pelas vias do bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, sentirá mudanças no trânsito a partir da quinta-feira (2). A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, vai fazer um teste de alteração viária na Rua Roberto Gáspari. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança no entorno da EMEB Professor Nassib Cury.

A alteração deve reduzir conflitos de tráfego, organizar a circulação local e garantir maior segurança para alunos, pais, pedestres e motoristas. Durante o período de testes, que segue até 9 de outubro, agentes de trânsito e sinalização provisória auxiliam a adaptação dos motoristas. A população também pode enviar sugestões e observações pelos canais oficiais da Prefeitura (156).

De acordo com a diretora de Engenharia de Mobilidade, Ana Paula Silva de Almeida, o caráter do teste é justamente avaliar. “Esse período de adaptação é fundamental para entendermos como a mudança impacta na rotina do bairro. Estamos monitorando em tempo real e, se necessário, faremos ajustes para garantir mais fluidez no tráfego e segurança para todos que circulam pela região. Nosso compromisso é buscar soluções que atendam às necessidades da comunidade, sempre com base em dados e diálogo com os moradores”, destaca.

Após o término da avaliação, a Prefeitura poderá decidir pela implantação definitiva, seja em toda a extensão contemplada ou apenas em parte dos trechos.