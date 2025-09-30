Setur-SP lança concurso público para soluções para o setor

Nesta terça-feira (30), foram abertas as inscrições para o concurso público “Desafio SP”, voltado para pequenas empresas e startups. O objetivo é selecionar projetos e soluções inovadoras para o desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo. A ação é da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), por meio da Academia do Turismo SP, um programa de qualificação profissional que atua nos eixos de educação; inovação e sustentabilidade; governança; e empregabilidade.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de novembro. O processo de seleção contará com duas fases: envio de ficha de inscrição e apresentação do projeto no formato “pitch” (breve apresentação da solução). A apresentação acontecerá na cidade de São Paulo, em local ainda a ser definido.

“É uma grande oportunidade para que empreendedores apresentem seus projetos para o turismo paulista. Além de colaborarem com o setor turístico, uma atividade responsável por 9,7% do PIB estadual, os participantes também podem ter seus projetos reconhecidos e receber prêmios em dinheiro, além de mentorias especializadas e mais”, disse o secretário Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

Quem pode participar