Setur-SP lança concurso público para soluções para o setor

Nesta terça-feira (30), foram abertas as inscrições para o concurso público “Desafio SP”, voltado para pequenas empresas e startups. O objetivo é selecionar projetos e soluções inovadoras para o desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo. A ação é da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), por meio da Academia do Turismo SP, um programa de qualificação profissional que atua nos eixos de educação; inovação e sustentabilidade; governança; e empregabilidade.
As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de novembro. O processo de seleção contará com duas fases: envio de ficha de inscrição e apresentação do projeto no formato “pitch” (breve apresentação da solução). A apresentação acontecerá na cidade de São Paulo, em local ainda a ser definido.
“É uma grande oportunidade para que empreendedores apresentem seus projetos para o turismo paulista. Além de colaborarem com o setor turístico, uma atividade responsável por 9,7% do PIB estadual, os participantes também podem ter seus projetos reconhecidos e receber prêmios em dinheiro, além de mentorias especializadas e mais”, disse o secretário Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.
Quem pode participar
Microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais (MEIs), pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e pesquisadores que contribuam com o desenvolvimento de soluções inéditas, relevantes e/ou de impacto para o turismo, principalmente do estado de São Paulo.
Categorias do concurso público
Os participantes poderão apresentar soluções não tecnológicas e tecnológicas. Nas não tecnológicas, as propostas inovadoras podem ser baseadas em metodologias, processos, modelos de negócio, ações sociais, práticas sustentáveis, estratégias de gestão, marketing ou atendimento, que não dependem, necessariamente, do uso de tecnologia digital. Nesta categoria, enquadram-se projetos de qualificação profissional, roteiros turísticos inclusivos, práticas de sustentabilidade com baixo uso tecnológico, iniciativas comunitárias e soluções baseadas em cultura e criatividade, por exemplo.
Já nas soluções tecnológicas, serão aceitas propostas baseadas em ferramentas, sistemas ou aplicações que utilizem recursos de tecnologia da informação, comunicação ou engenharia, incluindo aplicativos, softwares, dispositivos, plataformas digitais ou sistemas integrados aplicáveis ao setor de turismo.
Premiação
O Desafio SP irá premiar até nove ganhadores. Os três selecionados com melhor pontuação receberão prêmios financeiros, que vão de R$ 8 mil a R$ 27 mil, de acordo com a classificação final dos participantes. O primeiro colocado recebe o maior valor (R$ 27 mil), o segundo recebe R$ 15 mil e o terceiro recebe R$ 8 mil. Além disso, os vencedores receberão mentorias com especialistas no tema e terão a oportunidade de participar das principais feiras e eventos de turismo com a Setur-SP, no mesmo espaço da Secretaria.
Os seis demais participantes com as melhores pontuações receberão mentorias com especialistas no tema e terão a oportunidade de participar de feiras e eventos do setor turístico com a Setur-SP. Todos os nove ganhadores receberão troféu e certificado de participação.
Os vencedores serão divulgados no dia 10 de dezembro e a premiação será no dia 12 de dezembro. Para conferir o edital completo e se inscrever, acesse o site.