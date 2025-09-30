Encontro de Corais sobe ao palco da Sala Glória Rocha esta semana

Após sua estreia na Catedral Nossa Senhora do Desterro no último final de semana, o 36º Encontro de Corais de Jundiaí segue com programação gratuita entre esta quarta-feira (1) e o domingo (5). A programação realizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) agora invade a tradicional Sala Glória Rocha, com classificação livre e distribuição gratuita dos ingressos uma hora antes de cada sessão, na bilheteria do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro).

Nesta quarta-feira, às 20h, a programação traz os corais jundiaienses Coral Gruppo Itália Canta, Grupo Vocal Dr. Gomes Cardim e Coral Pio X. Também fazem participação especial a turma da Oficina do Coral Municipal de Jundiaí, um dos corpos artísticos municipais da SMCULT, e o Coral Arte Movimento e Eu (AME), composto pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Na quinta-feira (2), de volta às 20h, apresentam-se o Pio X Ensemble, Madrigal Solffeggieto, Coral Nova Fati e o Coral Divino em Canto, do Colégio Divino Salvador, todos de Jundiaí, e o Coral Cristo Redentor, de Várzea Paulista.