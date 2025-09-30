Encontro de Corais sobe ao palco da Sala Glória Rocha esta semana

Após sua estreia na Catedral Nossa Senhora do Desterro no último final de semana, o 36º Encontro de Corais de Jundiaí segue com programação gratuita entre esta quarta-feira (1) e o domingo (5). A programação realizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) agora invade a tradicional Sala Glória Rocha, com classificação livre e distribuição gratuita dos ingressos uma hora antes de cada sessão, na bilheteria do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro).
Nesta quarta-feira, às 20h, a programação traz os corais jundiaienses Coral Gruppo Itália Canta, Grupo Vocal Dr. Gomes Cardim e Coral Pio X. Também fazem participação especial a turma da Oficina do Coral Municipal de Jundiaí, um dos corpos artísticos municipais da SMCULT, e o Coral Arte Movimento e Eu (AME), composto pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME).
Na quinta-feira (2), de volta às 20h, apresentam-se o Pio X Ensemble, Madrigal Solffeggieto, Coral Nova Fati e o Coral Divino em Canto, do Colégio Divino Salvador, todos de Jundiaí, e o Coral Cristo Redentor, de Várzea Paulista.
Já na sexta-feira (3), as apresentações serão em dois horários. À tarde, tem apresentação às 16h, com o Coral Juvenil Guri de Jundiaí, o Coro Infanto Juvenil da Musicarte, de Várzea Paulista, e o Coral Az Internacional, de Atibaia, com a participação do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, da SMCULT.
À noite na sexta, na sessão das 20h, apresentam-se os grupos jundiaienses Vida Iluminada, Coral Cant’Arte, Sacro Cuore di Gesù e Coral Astra, além do Grupo Vocal Francisco de Assis, de Itupeva, e do Coro Municipal Várzea Encanto, de Várzea Paulista.
Abrindo a programação do fim de semana, o sábado (4) traz três sessões de apresentações. Na programação da manhã, às 10h, apresentam-se o Coral Infantil Pio X e Coral Infantil do Colégio Divino Salvador, de Jundiaí, o Coral Santa Terezinha, de Várzea Paulista, e o Coral Infantojuvenil e Adulto do CEU das Artes do Vista Alegre, do programa de oficinas culturais da SMCULT.
Às 16h, a sessão da tarde contará com as apresentações de Pássaro Azul e Projeto Canarinhos da Terra, de Jundiaí, do Coral Juvenil Bragança Paulista e do Grupo Jovem – Projeto Canarinos da Terra Unicamp, de Campinas. À noite, às 20h, as apresentações ficarão por conta de Vozes da Vitória, de Jundiaí; Vocal Receita Caseira, de Piracicaba; Laboratório Vocal, de Campinas; Coral Pinhalense, de Espírito Santo do Pinhal; e do Grupo Vocal Bravo, de Bauru.
E para fechar a programação da edição, no domingo, a primeira apresentação será às 10h, com o Coral Acalanto, de Jundiaí; o Laboratório Mosaico, de São Paulo; o Coral Viva Vozes de Louveira; e o Coral Música é Vida, do programa de oficinas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI) da Argos.
No domingo (5) à noite, na última apresentação, às 20h, apresentam-se Madrigal Clap, Madrigal Vivace e Cia. Canto Vivo, de Jundiaí, o grupo Vozes Paulistanas, de São Paulo, e o Coral Municipal de Jundiaí, outro corpo artístico municipal da SMCULT.