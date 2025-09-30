30 de setembro de 2025
GUARDA MUNICIPAL

Traficante é preso com centenas de porções de drogas e R$ 800

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
Os GMs prenderam o suspeito e o levaram para a delegacia
Os GMs prenderam o suspeito e o levaram para a delegacia

Guardas municipais de Cabreúva prenderam um homem por tráfico de drogas, próximo ao Parque do Colina, com centenas de porções de entorpecentes e mais de R$ 800.

Os GMs faziam patrulhamento, quando se depararam com o homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura ele tentou se desfazer de uma mochila, mas acabou sendo abordado.

Na mochila os guardas encontraram 70 porções de maconha, 96 de cocaína, 11 de Ice e 103 pedras de crack, além de R$ 833 e um aparelho celular.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

