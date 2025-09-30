Secretaria de Saúde de SP alerta sobre intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta aos profissionais de saúde sobre o risco de intoxicação por ingestão de metanol. O aviso foi realizado por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Centro de Vigilância Sanitária (CVS). A substância pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas ou adulteradas e, por ser altamente tóxica, pode levar à cegueira permanente e até ao óbito.

O alerta divulgado aos serviços de saúde do estado reforça que os sinais e sintomas costumam aparecer entre 6 e 24 horas após a ingestão e incluem:

Sonolência

Tontura

Dor abdominal

Náuseas

Vômitos

Confusão mental

Taquicardia

Visão turva

Fotofobia

Convulsões

Acidose metabólica.

Nos casos mais graves, pode haver cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal e comprometimento neurológico.