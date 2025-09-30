Serviços e Comércio geram empregos em agosto, mas Indústria perde

No mês de agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí gerou 502 postos de trabalho formal, com carteira assinada. O resultado se deve à geração de vagas principalmente nos setores de Serviços e Comércio, mas também na Construção Civil. Por outro lado, a Indústria perdeu trabalhadores em Jundiaí no último mês. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, Jundiaí ganhou 5.154 vagas formais de trabalho e chega a 189.154 pessoas empregadas com carteira assinada.
Segundo o Caged, foram 9.995 admissões e 9.493 desligamentos de trabalhadores em Jundiaí em agosto. O saldo de 502 vagas é formado pelos setores de Serviços (378), Comércio (192), Construção (62), Agropecuária (1) e Indústria (-131). O resultado mostra alta em relação a julho e também junho. Na somatória do ano até aqui, Serviços tem saldo de 3.256 vagas, seguido por Comércio (822), Indústria (807), Construção (273) e Agropecuária, que vem acumulando saldo negativo de quatro vagas.
Faltando poucos meses até o fim do ano, a tendência é de que haja movimentação no mercado de trabalho, visto que setores como Comércio e Indústria costumam contratar mais e outros, como Construção e Serviços perdem vagas. Isso aconteceu em Jundiaí nos últimos quadrimestres de 2022, 2023 e também no ano passado. Ainda assim, tanto Jundiaí quanto a região têm cerca de 4,7 mil vagas abertas de empregos em diversas áreas neste mês de setembro.
Recorde nacional
No país, o saldo também foi bom, com 147 mil novos postos em agosto. Em todo o ano, são mais de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada, com destaque para o Estado de São Paulo, que gerou quase um terço, 436.729 vagas. O estoque, total de vínculos formais, chegou ao recorde de 48,69 milhões no país.
Levando em conta apenas o mês de agosto, 147.358 novos postos formais de trabalho foram abertos no Brasil, saldo de 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos. Foram registrados saldos positivos em 25 das 27 Unidades da Federação. Os destaques em números absolutos ficaram com São Paulo (45.450), Rio de Janeiro (16.128) e Pernambuco (12.692). Em termos relativos, Paraíba (+1,61%), Rio Grande do Norte (+0,98%) e Pernambuco (+0,82%) tiveram protagonismo.
Os cinco grandes grupos de atividades econômicas pesquisadas registraram saldo positivo nos oito primeiros meses, com destaque para Serviços, com 773 mil vagas, e a Indústria, com mais de 273 mil vagas formais de janeiro a agosto, com destaque para a fabricação de produtos alimentícios (51 mil vagas). O saldo também é positivo em Construção (194.545), Comércio (153.483) e Agropecuária (107.297).
O salário médio real de admissão no Brasil em agosto foi de R$ 2.295,01, aumento de R$ 12,70 (+0,56%) em comparação com o valor de julho (R$ 2.282,31).