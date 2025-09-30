Serviços e Comércio geram empregos em agosto, mas Indústria perde

No mês de agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí gerou 502 postos de trabalho formal, com carteira assinada. O resultado se deve à geração de vagas principalmente nos setores de Serviços e Comércio, mas também na Construção Civil. Por outro lado, a Indústria perdeu trabalhadores em Jundiaí no último mês. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, Jundiaí ganhou 5.154 vagas formais de trabalho e chega a 189.154 pessoas empregadas com carteira assinada.

Segundo o Caged, foram 9.995 admissões e 9.493 desligamentos de trabalhadores em Jundiaí em agosto. O saldo de 502 vagas é formado pelos setores de Serviços (378), Comércio (192), Construção (62), Agropecuária (1) e Indústria (-131). O resultado mostra alta em relação a julho e também junho. Na somatória do ano até aqui, Serviços tem saldo de 3.256 vagas, seguido por Comércio (822), Indústria (807), Construção (273) e Agropecuária, que vem acumulando saldo negativo de quatro vagas.

Faltando poucos meses até o fim do ano, a tendência é de que haja movimentação no mercado de trabalho, visto que setores como Comércio e Indústria costumam contratar mais e outros, como Construção e Serviços perdem vagas. Isso aconteceu em Jundiaí nos últimos quadrimestres de 2022, 2023 e também no ano passado. Ainda assim, tanto Jundiaí quanto a região têm cerca de 4,7 mil vagas abertas de empregos em diversas áreas neste mês de setembro.

Recorde nacional