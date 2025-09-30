SuperAção SP inicia atuação em Cabreúva nesta terça (30)

O programa SuperAção chega nesta terça-feira (30) a Cabreúva, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a superar a pobreza de forma efetiva. Três agentes começam a atuar gradativamente no município, acompanhando 174 famílias cadastradas no CadÚnico. O trabalho será baseado na busca ativa, com visitas domiciliares que trarão planos personalizados de desenvolvimento familiar, incluindo acesso a auxílios financeiros, capacitação profissional e políticas de saúde, educação e habitação.

Sob a liderança da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, a agenda da equipe técnica contará com reuniões com representantes do município para a apresentação do SuperAção, iniciativa que vai além da transferência de renda, promovendo inclusão produtiva e autonomia.

“O SuperAção SP é a união de esforços para romper o ciclo da pobreza, combinando a estratégia do Estado, a parceria e a força dos municípios e a dedicação das equipes em campo”, afirmou a secretária.