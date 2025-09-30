Envelhecer com saúde depende de prevenção, vínculos e cuidados

O aumento da expectativa de vida é uma das grandes conquistas da sociedade contemporânea, mas viver mais não significa, necessariamente, viver melhor. Amanhã, 1° de outubro, Dia Nacional do Idoso, especialistas reforçam que a longevidade precisa vir acompanhada de atenção integral à saúde física, mental e emocional, além de políticas públicas e iniciativas sociais que garantam bem-estar, autonomia e independência aos que chegam à terceira idade.
Para a médica Luciana Maria Pires dos Santos, especialista em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) e presidente da Comissão Hospital Amigo do Idoso do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), o envelhecimento saudável começa muito antes dos 60 anos. “Hábitos adequados, prevenção de doenças e acompanhamento médico regular formam um tripé fundamental na busca para acrescentar qualidade de vida aos anos. Mesmo quem não iniciou esse cuidado na juventude pode e deve adotar novas práticas a qualquer momento, pois sempre há benefícios”, afirma.
Corpo ativo, mente preservada
A manutenção da mobilidade é considerada um dos maiores determinantes de independência na velhice. Atividades físicas regulares, como caminhadas, musculação, natação, ioga ou tai chi chuan, ajudam a preservar força, equilíbrio e disposição, reduzem o risco de quedas e contribuem para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares e demência. “A atividade física deve ser considerada como um medicamento. Não é algo que depende de motivação: é uma necessidade para manter autonomia, independência e qualidade de vida”, explica a especialista.
Da mesma forma, a saúde cognitiva também exige estímulos constantes: leitura, jogos de raciocínio, aprendizado de novas habilidades e interação social previnem o declínio da memória e mantêm a mente mais ativa.
Alimentação, prevenção e sono
A nutrição adequada é outro ponto-chave. Uma dieta rica em frutas, vegetais, proteínas de alta qualidade, fibras e gorduras boas favorece o controle do peso, previne deficiências nutricionais, ajuda na saúde óssea e cardiovascular. Proteínas de alta qualidade ganham destaque nessa fase, pois são fundamentais para auxiliar na preservação da massa muscular, manutenção da força e independência física.
A prevenção também passa pela atualização do calendário vacinal, pelas consultas médicas regulares, testes laboratoriais e realização periódica de exames de rastreio cardiovascular, mamografia, colonoscopia e densitometria óssea, que podem identificar precocemente doenças silenciosas.
Outro cuidado frequentemente negligenciado é o sono. Mudanças no ritmo circadiano do sono são comuns após os 60 anos, mas a insônia persistente exige atenção médica. Medidas simples, como manter horários regulares, reduzir o consumo de cafeína e evitar o uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, podem reduzir significativamente a dificuldade para adormecer.
Vínculos sociais e saúde emocional
O bem-estar emocional é tão importante quanto os cuidados físicos. O isolamento social aumenta o risco de depressão, ansiedade e até demência. “Manter relações afetivas, participar de atividades em grupo, realizar trabalhos voluntários e ter um propósito de vida fazem diferença no humor e na saúde geral”, pontua Luciana.
A família desempenha papel central nesse processo: visitas frequentes, inclusão em eventos, auxílio em tarefas diárias e atenção aos sinais de alerta, como mudanças no humor, perda de peso sem explicação e descuido com a higiene, sinais que demandam atenção, apoio adequado e ações que podem evitar agravamentos.
Longevidade com propósito
No Dia Nacional do Idoso, a principal mensagem é que envelhecer bem não é um processo automático, mas sim um investimento contínuo em prevenção, autocuidado e conexões sociais. “Respeitar a individualidade, valorizar experiências e garantir acesso a uma rede de apoio estruturada são passos essenciais para que a terceira idade seja vivida com dignidade, autonomia, independência e qualidade de vida”, conclui a especialista do HSV.