Envelhecer com saúde depende de prevenção, vínculos e cuidados

O aumento da expectativa de vida é uma das grandes conquistas da sociedade contemporânea, mas viver mais não significa, necessariamente, viver melhor. Amanhã, 1° de outubro, Dia Nacional do Idoso, especialistas reforçam que a longevidade precisa vir acompanhada de atenção integral à saúde física, mental e emocional, além de políticas públicas e iniciativas sociais que garantam bem-estar, autonomia e independência aos que chegam à terceira idade.

Para a médica Luciana Maria Pires dos Santos, especialista em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) e presidente da Comissão Hospital Amigo do Idoso do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), o envelhecimento saudável começa muito antes dos 60 anos. “Hábitos adequados, prevenção de doenças e acompanhamento médico regular formam um tripé fundamental na busca para acrescentar qualidade de vida aos anos. Mesmo quem não iniciou esse cuidado na juventude pode e deve adotar novas práticas a qualquer momento, pois sempre há benefícios”, afirma.

Corpo ativo, mente preservada

A manutenção da mobilidade é considerada um dos maiores determinantes de independência na velhice. Atividades físicas regulares, como caminhadas, musculação, natação, ioga ou tai chi chuan, ajudam a preservar força, equilíbrio e disposição, reduzem o risco de quedas e contribuem para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares e demência. “A atividade física deve ser considerada como um medicamento. Não é algo que depende de motivação: é uma necessidade para manter autonomia, independência e qualidade de vida”, explica a especialista.