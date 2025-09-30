Centros de Especialidades Odontológicas atende 32% mais pacientes

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) de Jundiaí, localizados nos bairros Anhangabaú e Vila Aparecida, registraram 4.804 atendimentos no segundo quadrimestre de 2025 – de maio a agosto. O número representa um crescimento de 32,45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizados 3.627 atendimentos.

Entre os serviços ofertados pelos CEOs estão atendimentos especializados em estomatologia (lesões bucais), periodontia, endodontia (tratamento de canal), cirurgias de terceiro molar (siso) e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

De acordo com a gerente dos CEOs, a odontóloga sanitarista Alessandra Bezerra de Brito, a ampliação do acesso ao serviço é resultado de uma série de ações implementadas nos últimos meses. “Estamos com algumas novidades, como a criação do Conselho Gestor no CEO, que nos auxilia na tomada de decisões. Além disso, promovemos adequações que culminaram na redução do absenteísmo, que caiu de 24,17% para 21,54%, e na melhoria do atendimento. Substituímos dois dentistas clínicos por dois odontólogos especialistas”, explica.

Como conseguir atendimento?