Com foco no abastecimento, Sabesp investe R$ 195 mi em Itupeva

Com a entrada em operação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA São José), Itupeva passa a contar com um reforço importante no sistema de abastecimento, ampliando a oferta de água para a população. A unidade integra o pacote de R$ 195 milhões em investimentos da Sabesp no município, que inclui três novos reservatórios de água, a construção de uma barragem e melhorias no sistema de esgoto, preparando a cidade para enfrentar períodos de estiagem e acompanhar o crescimento populacional.

A nova ETA São José está em operação parcial. Antes, a Sabesp tratava 80 litros por segundo para a cidade; com a nova unidade, a capacidade passou para 105 litros por segundo, um aumento de aproximadamente 30% na vazão. Esse reforço contribui diretamente para a regularidade do abastecimento em todo o município de Itupeva. A obra, que amplia a segurança hídrica da cidade, capta água no Córrego São José, onde está prevista a construção da futura barragem.

Outra melhoria importante entregue foi a setorização do abastecimento, que implantou macromedidores e válvulas redutoras de pressão (VRPs) em pontos estratégicos. Esses dispositivos permitem identificar vazamentos mais rapidamente, reduzir perdas e evitar rompimentos de rede, proporcionando mais estabilidade no fornecimento de água à população. Garantem ainda maior vida útil para as tubulações e permitem operar melhor a entrega de água nos bairros. São melhorias que ficam enterradas, sem serem vistas, mas que geram grande impacto positivo para as famílias e a economia de Itupeva.