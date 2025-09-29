Com foco no abastecimento, Sabesp investe R$ 195 mi em Itupeva

Com a entrada em operação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA São José), Itupeva passa a contar com um reforço importante no sistema de abastecimento, ampliando a oferta de água para a população. A unidade integra o pacote de R$ 195 milhões em investimentos da Sabesp no município, que inclui três novos reservatórios de água, a construção de uma barragem e melhorias no sistema de esgoto, preparando a cidade para enfrentar períodos de estiagem e acompanhar o crescimento populacional.
A nova ETA São José está em operação parcial. Antes, a Sabesp tratava 80 litros por segundo para a cidade; com a nova unidade, a capacidade passou para 105 litros por segundo, um aumento de aproximadamente 30% na vazão. Esse reforço contribui diretamente para a regularidade do abastecimento em todo o município de Itupeva. A obra, que amplia a segurança hídrica da cidade, capta água no Córrego São José, onde está prevista a construção da futura barragem.
Outra melhoria importante entregue foi a setorização do abastecimento, que implantou macromedidores e válvulas redutoras de pressão (VRPs) em pontos estratégicos. Esses dispositivos permitem identificar vazamentos mais rapidamente, reduzir perdas e evitar rompimentos de rede, proporcionando mais estabilidade no fornecimento de água à população. Garantem ainda maior vida útil para as tubulações e permitem operar melhor a entrega de água nos bairros. São melhorias que ficam enterradas, sem serem vistas, mas que geram grande impacto positivo para as famílias e a economia de Itupeva.
Entre os projetos que serão iniciados estão a construção de três novos reservatórios - Primavera, Santo Antônio e Cafezal -, com capacidade de 1 milhão de litros cada um. As obras, já contratadas, devem começar ainda em 2025 e têm previsão de conclusão até julho de 2026, representando mais de R$ 5 milhões em investimentos.
Nova barragem
Outro destaque é a barragem do Rio Jundiaí e do Córrego Caxambu, que trará um volume de 295 milhões de litros, que equivale a aproximadamente 118 piscinas olímpicas cheias, além da vazão de 130 litros por segundo. A Sabesp obteve a licença prévia da Cetesb e aguarda a licença de instalação. A previsão é iniciar as obras em fevereiro de 2026, com prazo de conclusão contratual até abril de 2029.
A Sabesp também está promovendo adequações e automação da Estação de Tratamento de Água Lagoa, para modernizar processos e dar ainda mais confiabilidade ao sistema de tratamento.
No sistema de esgoto, a Sabesp investe R$ 14,7 milhões na ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Nica Preta. As obras vão aumentar a capacidade de tratamento de 80 para 120 litros por segundo, já considerando a expansão populacional da cidade. As intervenções incluem melhorias nos processos de tratamento, com foco na minimização de odores. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2026.
Com esse pacote de obras e investimentos, a Sabesp avança no compromisso de levar mais água com qualidade, melhorar a eficiência operacional e garantir um sistema de saneamento preparado para as próximas décadas. Para os moradores de Itupeva, isso significa mais segurança hídrica, regularidade no abastecimento e serviços de esgoto mais modernos e sustentáveis.