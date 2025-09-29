Últimos dias para troca de ingressos solidários em Cajamar

A Prefeitura de Cajamar segue com a campanha de troca de ingressos solidários da Festa Nordestina até quinta-feira (2), às 20h. Cada item doado (leite em pó, leite ou fraldas) dá direito a um ingresso para o setor pista para o evento, que será realizado nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Eventos Boiódromo.
O limite de troca é de até cinco ingressos por dia por CPF, mediante apresentação de documento com foto. Além de garantir presença em um dos eventos mais tradicionais da cidade, a ação tem caráter social e contribui diretamente para atender famílias em situação de vulnerabilidade no município.
Confira os pontos de troca:
Ginásio de Jordanésia: Av. Ver. Joaquim Pereira Barbosa n° 827
Ginásio do Polvilho: Rua Creusa Ferreira de Araújo n° 120
Ginásio de Cajamar Centro: Av. Prof. Walter Ribas de Andrade N° 300
A Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Nadja Haddad, ressalta a importância da iniciativa: “É muito gratificante ver que a nossa tradicional Festa Nordestina também se transforma em um grande ato de solidariedade. Cada caixa de leite, cada pacote de leite em pó e cada fralda arrecadada faz a diferença na vida das famílias que mais precisam em nossa cidade.”
Atrações
O evento contará com um line-up de peso, organizado pela Viva+ Entretenimento:
Sexta-feira (03/10): Nattanzinho Lima e Banda Magníficos
Sábado (04/10): Xand Avião e Acácio, o Ferinha da Bahia
Além da Pista Solidária, há outras opções de ingressos disponíveis para compra no site guicheweb.com/cajamar. A Festa Nordestina de Cajamar vai além dos shows, oferecendo uma imersão cultural completa com decoração temática e uma praça de alimentação repleta de delícias típicas.
Serviço:
Festa Nordestina
Local: Centro de Eventos Boiódromo – Av. Deovair Cruz de Oliveira, 466, Jardim Nova Jordanésia, Cajamar/SP
Datas: 03 e 04 de outubro de 2025
Horário: Abertura dos portões às 19h
Classificação: Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal