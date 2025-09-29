Últimos dias para troca de ingressos solidários em Cajamar

A Prefeitura de Cajamar segue com a campanha de troca de ingressos solidários da Festa Nordestina até quinta-feira (2), às 20h. Cada item doado (leite em pó, leite ou fraldas) dá direito a um ingresso para o setor pista para o evento, que será realizado nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Eventos Boiódromo.

O limite de troca é de até cinco ingressos por dia por CPF, mediante apresentação de documento com foto. Além de garantir presença em um dos eventos mais tradicionais da cidade, a ação tem caráter social e contribui diretamente para atender famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Confira os pontos de troca:

Ginásio de Jordanésia: Av. Ver. Joaquim Pereira Barbosa n° 827

Ginásio do Polvilho: Rua Creusa Ferreira de Araújo n° 120

Ginásio de Cajamar Centro: Av. Prof. Walter Ribas de Andrade N° 300