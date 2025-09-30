RMJ disponibiliza mais de 4,7 mil vagas com foco em logística

A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) concentra atualmente mais de 4.786 oportunidades de emprego abertas em diversos setores, segundo levantamento feito pelo Jornal de Jundiaí, junto às prefeituras locais. Há vagas para diversas áreas de atuação, como logística, vendas, operações, limpeza, manutenção e várias outras possibilidades. Em Jundiaí, apenas o portal do Jundiaí Empreendedora disponibiliza, atualmente, mais de 1,6 mil oportunidades. Além disso, até a quinta-feira (2) haverá processos seletivos abertos em andamento para contratação em algumas empresas.

Aos 30 anos, Chaienny Luara Gonçalves de Souza, conseguiu uma vaga recente em uma ótica de Jundiaí. “Estava trabalhando em outra ótica e joalheria e na ocasião eu atendi quem hoje é o meu chefe. Ele gostou tanto do atendimento que me trouxe para cá como gerente.”

O bom atendimento, segundo a gerente, fez a diferença. “Com essa nova oportunidade poderei investir mais na minha carreira, então é algo que me deixa empolgada”, completa.