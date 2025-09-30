RMJ disponibiliza mais de 4,7 mil vagas com foco em logística

A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) concentra atualmente mais de 4.786 oportunidades de emprego abertas em diversos setores, segundo levantamento feito pelo Jornal de Jundiaí, junto às prefeituras locais. Há vagas para diversas áreas de atuação, como logística, vendas, operações, limpeza, manutenção e várias outras possibilidades. Em Jundiaí, apenas o portal do Jundiaí Empreendedora disponibiliza, atualmente, mais de 1,6 mil oportunidades. Além disso, até a quinta-feira (2) haverá processos seletivos abertos em andamento para contratação em algumas empresas.
Aos 30 anos, Chaienny Luara Gonçalves de Souza, conseguiu uma vaga recente em uma ótica de Jundiaí. “Estava trabalhando em outra ótica e joalheria e na ocasião eu atendi quem hoje é o meu chefe. Ele gostou tanto do atendimento que me trouxe para cá como gerente.”
O bom atendimento, segundo a gerente, fez a diferença. “Com essa nova oportunidade poderei investir mais na minha carreira, então é algo que me deixa empolgada”, completa.
Pela região
Em Itupeva, a prefeitura dispõe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para fazer a ponte entre empresas e trabalhadores na hora da busca por emprego. Segundo a prefeitura, atualmente, o PAT tem 54 vagas imediatas, distribuídas nas áreas de produção, logística, cozinha, controlador de acesso, administração e vendas/comércio. Além disso, estima-se que haja, em média, cerca de 2 mil vagas de trabalho disponíveis em empresas e comércios no município.
Nos dias 11 e 12 de outubro, a prefeitura irá promover, ainda, a 2ª edição do Empreende Mulher e Feirão do Emprego, evento no qual os candidatos poderão entregar seus currículos diretamente às empresas participantes, que estarão contratando no próprio local - além de empreendedoras mulheres comercializando diversos produtos.
Em Várzea Paulista, a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda afirma que o PAT está com 100 vagas de emprego disponíveis para funções de ajudantes de obras, ajudantes de serralheiro, atendentes de loja, auxiliares de limpeza, auxiliares de produção, auxiliares de logística, pedreiros e tecelões. A prefeitura ainda informa que, em parceria com uma nova empresa que chegará na cidade, 500 novas vagas serão abertas.
Já em Louveira, há o portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chamado de Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT). Por ele são encaminhados currículos, divulgadas vagas de emprego na cidade e seleção de candidatos. Atualmente há cerca de 1.032 vagas à disposição.
O Jornal de Jundiaí procurou os municípios de Jarinu, Cabreúva e Campo Limpo Paulista, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.