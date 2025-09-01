1ª Corrida das Orquídeas reúne mais de 700 participantes

Várzea Paulista viveu um momento inédito neste domingo (28), com a realização da 1ª Corrida das Orquídeas que recebeu mais de 700 corredores. A corrida teve um percurso de 5km para corredores e 3km para quem preferiu a caminhada.
O trajeto teve largada no Clube de Campo da Cica até o Orquidário Várzea Paulista e retorno ao clube, um percurso que chamou a atenção pela bela paisagem da Serra do Mursa, proporcionando aos atletas uma experiência diferenciada.
Vencedores da 1ª edição
Os atletas demonstraram grande preparo e determinação, e os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino foram:
Classificação Geral Masculina (5km):
1º
Matheus De Carvalho Torres
00:17:48
2º
Edson Sousa Alves
00:17:59
3º
Kayque Correia De Souza
00:18:22
4º
Daniel Rodrigues Pina
00:18:31
5º
Thiago Lopes Soares
00:18:37
Classificação Geral Feminina (5km):
1º
Thaina Carvalho
00:22:59
2º
Larissa Gasparete
00:22:36
3º
Elizabeth De Sousa
00:23:09
4º
Francielly De Souza Marques
00:23:19
5º
Luana Cristiane Melhiori Gimene
00:24:28
Além da classificação geral, foram premiados os três primeiros colocados por faixas etárias (16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60+ anos), tanto no masculino quanto no feminino, com troféus que celebram o esforço e a dedicação de cada participante.
Incentivo ao esporte
O vice-prefeito João Paulo de Souza também participou da corrida e destacou a importância de incentivar a prática esportiva em todas as modalidades. "Eventos como esse fortalecem a saúde, o lazer e a integração da nossa população. A corrida de rua é mais uma modalidade que precisamos estimular, assim como já fazemos com o futebol, o jiu-jitsu, e tantas outras. O prefeito Rodolfo sempre pede que valorizemos o esporte em todas as suas formas, porque ele é um ponto essencial para a qualidade de vida e o futuro da nossa cidade", afirmou João Paulo.
Reconhecimento
A Corrida das Orquídeas teve sua origem em um projeto de lei na Câmara de Várzea Paulista, de autoria do vereador Wandy Nogueira (PL), nuam parceria público-privada.
Conexão com a tradição
A 1ª Corrida das Orquídeas foi realizada em conjunto com a 18ª Festa das Orquídeas, que ocorreu de 19 a 21 de setembro no Clube de Campo da Cica. Essa integração reforça o vínculo do evento esportivo com uma das mais importantes tradições culturais de Várzea Paulista, celebrando a beleza das orquídeas e o espírito comunitário da cidade.