1ª Corrida das Orquídeas reúne mais de 700 participantes

Além da classificação geral, foram premiados os três primeiros colocados por faixas etárias (16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60+ anos), tanto no masculino quanto no feminino, com troféus que celebram o esforço e a dedicação de cada participante.

Incentivo ao esporte

O vice-prefeito João Paulo de Souza também participou da corrida e destacou a importância de incentivar a prática esportiva em todas as modalidades. "Eventos como esse fortalecem a saúde, o lazer e a integração da nossa população. A corrida de rua é mais uma modalidade que precisamos estimular, assim como já fazemos com o futebol, o jiu-jitsu, e tantas outras. O prefeito Rodolfo sempre pede que valorizemos o esporte em todas as suas formas, porque ele é um ponto essencial para a qualidade de vida e o futuro da nossa cidade", afirmou João Paulo.