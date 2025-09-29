29 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
E AINDA 70 MUNIÇÕES

GM apreende 11 kg de drogas entre maconha, crack e cocaína

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A droga foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil
A droga foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil

Guardas municipais apreenderam 11 kg de drogas e 70 munições em uma casa no bairro Terras de São Sebastião, em Itatiba, nesta segunda-feira (29). Um criminoso, que estava sendo perseguido, conseguiu fugir.

Os GMs Rilson e Ferreira receberam informações sobre atitude suspeita de alguns homens em frente a uma residência, e foram até o local. Quando chegaram, havia um criminoso, que correu ao avistar a viatura e conseguiu fugir.

A casa indicada pela denúncia estava aberta e foi feita varredura, sendo encontradas 55 munições de calibre 9mm, 15 munições de calibre .40, três tabletes de maconha, um tablete e meio de cocaína, sete tabletes de crack, dois pacotes de Ice, dois cadernos com anotações do tráfico, duas balanças de precisão e 19 pacotes com tubetes vazios.

O caso foi registrado na delegacia para posterior investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários