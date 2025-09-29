GM apreende 11 kg de drogas entre maconha, crack e cocaína

Guardas municipais apreenderam 11 kg de drogas e 70 munições em uma casa no bairro Terras de São Sebastião, em Itatiba, nesta segunda-feira (29). Um criminoso, que estava sendo perseguido, conseguiu fugir.

Os GMs Rilson e Ferreira receberam informações sobre atitude suspeita de alguns homens em frente a uma residência, e foram até o local. Quando chegaram, havia um criminoso, que correu ao avistar a viatura e conseguiu fugir.

A casa indicada pela denúncia estava aberta e foi feita varredura, sendo encontradas 55 munições de calibre 9mm, 15 munições de calibre .40, três tabletes de maconha, um tablete e meio de cocaína, sete tabletes de crack, dois pacotes de Ice, dois cadernos com anotações do tráfico, duas balanças de precisão e 19 pacotes com tubetes vazios.