Em obras, Parque do Corrupira ficará fechado de 2 a 11 de outubro

O Parque do Trabalhador, conhecido como Parque do Corrupira, estará fechado ao público entre os dias 2 e 11 de outubro para a conclusão das obras de 20 novos quiosques. A reabertura está marcada para 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, data em que também será entregue a segunda fase das melhorias de manutenção do espaço.

O parque possui 225 mil m² de área total, sendo 140 mil m² de mata nativa preservada, classificada como reserva biológica. Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, as melhorias garantem mais conforto e opções de lazer para a população.

“O Parque do Trabalhador, conhecido como Corrupira, é um dos mais tradicionais e queridos espaços de lazer de Jundiaí e região. Estamos melhorando a infraestrutura para atender melhor os visitantes e oferecer momentos de lazer. Nosso objetivo principal é cuidar e valorizar os espaços públicos já existentes antes de investir em novas áreas”, destacou.