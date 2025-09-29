29 de setembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso por violência doméstica contra a própria irmã

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O irmão foi detido e conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante
Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, suspeito de ameaçar a própria irmã, na noite deste domingo (28), no bairro São João, em Itupeva. A prisão foi feita por policiais militares do 11° Batalhão.

A PM foi acionada para atender ocorrência de desinteligência entre familiares e enviou uma equipe. Os policiais controlaram a situação, orientaram os envolvidos e deixaram o local.

Pouco tempo depois a PM foi novamente acionada para retornar ao local, pois o irmão da vítima havia voltado e estava causando perturbação.

Quando os PMs chegaram, a mulher contou que seu irmão estava promovendo um quebra-quebra na casa, além de fazer ameaças contra ela.

O irmão foi detido e conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por violência doméstica.

