29 de setembro de 2025
LOUVEIRA

Prefeitura prorroga prazo para revisão de Plano Diretor

Por REdação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PML
Prazo para sugestões da revisão do Plano Diretor foi prorrogado para 30 de outubro
Para aumentar ainda mais a participação dos munícipes, a Prefeitura de Louveira prorrogou até 30 de outubro de 2025 o prazo para sugestões da população no processo de revisão do Plano Diretor da cidade.  A participação da sociedade na revisão do Plano Diretor de Louveira é fundamental para garantir que o desenvolvimento da cidade reflita os reais interesses e necessidades da população.

Entre as principais questões a serem discutidas na revisão do Plano Diretor Participativo estão o acesso à terra, à moradia, ao saneamento e infraestrutura urbana, a preservação do meio ambiente, os transportes e os serviços públicos, visando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento urbano sustentável para as presentes e futuras gerações.

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento municipal que estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano do município, abrangendo áreas como uso e ocupação do solo, meio ambiente, patrimônio cultural, transporte, habitação, entre outros. Ele visa promover a qualidade de vida da população, o desenvolvimento sustentável e a ordenação da cidade, além de garantir a participação da comunidade na gestão urbana. 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) determina a revisão a cada 10 anos, mas as cidades podem optar por revisões mais frequentes, se necessário.


Os munícipes podem participar enviando sugestões pelo link: 
https://louveira.sp.gov.br/formulario/revisao-do-plano-diretor-2025 

