Prefeitura prorroga prazo para revisão de Plano Diretor

Para aumentar ainda mais a participação dos munícipes, a Prefeitura de Louveira prorrogou até 30 de outubro de 2025 o prazo para sugestões da população no processo de revisão do Plano Diretor da cidade. A participação da sociedade na revisão do Plano Diretor de Louveira é fundamental para garantir que o desenvolvimento da cidade reflita os reais interesses e necessidades da população.

Entre as principais questões a serem discutidas na revisão do Plano Diretor Participativo estão o acesso à terra, à moradia, ao saneamento e infraestrutura urbana, a preservação do meio ambiente, os transportes e os serviços públicos, visando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento urbano sustentável para as presentes e futuras gerações.

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento municipal que estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano do município, abrangendo áreas como uso e ocupação do solo, meio ambiente, patrimônio cultural, transporte, habitação, entre outros. Ele visa promover a qualidade de vida da população, o desenvolvimento sustentável e a ordenação da cidade, além de garantir a participação da comunidade na gestão urbana.