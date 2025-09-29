Ludicidadania reforça vínculos entre escola e famílias

O programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí em parceria com a rede municipal de ensino, deu início às atividades sobre planejamento de vida. De forma lúdica e participativa, as turmas de 4º ano constroem a chamada “roda da vida”, um exercício visual que ajuda a avaliar diferentes áreas do cotidiano.

A partir disso, cada estudante registra seus desejos e expectativas para o futuro, desenhando planos que envolvem tanto o aspecto financeiro quanto o pessoal. No final do programa, os alunos escrevem uma redação, na qual relatam como o conteúdo melhorou seu dia a dia. Esses textos serão lidos para os pais durante as formaturas, que começam em outubro e seguem até dezembro, nas 15 escolas atendidas pelo programa.

Para os educadores, o Ludicidadania contribui diretamente no processo de ensino e aprendizagem. O professor do 4º ano da EMEB Professor Joaquim Candelário de Freitas, Fábio Ramos dos Santos, relata que a proposta complementa os conteúdos escolares.