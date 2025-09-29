Ludicidadania reforça vínculos entre escola e famílias

O programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí em parceria com a rede municipal de ensino, deu início às atividades sobre planejamento de vida. De forma lúdica e participativa, as turmas de 4º ano constroem a chamada “roda da vida”, um exercício visual que ajuda a avaliar diferentes áreas do cotidiano.
A partir disso, cada estudante registra seus desejos e expectativas para o futuro, desenhando planos que envolvem tanto o aspecto financeiro quanto o pessoal. No final do programa, os alunos escrevem uma redação, na qual relatam como o conteúdo melhorou seu dia a dia. Esses textos serão lidos para os pais durante as formaturas, que começam em outubro e seguem até dezembro, nas 15 escolas atendidas pelo programa.
Para os educadores, o Ludicidadania contribui diretamente no processo de ensino e aprendizagem. O professor do 4º ano da EMEB Professor Joaquim Candelário de Freitas, Fábio Ramos dos Santos, relata que a proposta complementa os conteúdos escolares.
“Os temas acompanham o que já trabalhamos em sala de aula, mas de uma forma diferente, mais prática e envolvente. É perceptível a mudança de comportamento das crianças, especialmente em relação ao respeito e ao combate ao bullying, que é um tema muito importante para nós”, explica.
No quarto ano de atuação, o Ludicidadania já consolidou sua proposta de prevenção, aproximação e formação cidadã, promovida pela Guarda Municipal de Jundiaí junto às escolas. O programa é dividido em oito módulos de três aulas cada, com encontros semanais que abordam temas como cidadania, civismo, saúde, segurança, cultura da paz e convivência.
Segundo o GM Barban, um dos idealizadores do programa,, a iniciativa tem ajudado a mudar a percepção das crianças sobre a presença da polícia. “O Ludicidadania quebra o paradigma de que a polícia aparece só quando algo errado acontece. Mostramos que estamos no dia a dia para proteger e apoiar. Com o tempo, os alunos deixam de ter medo e passam a criar vínculo, compartilhando suas experiências. Isso fortalece o diálogo e gera transformação no comportamento”, afirma.
O guarda municipal destaca ainda a participação das famílias, sobretudo nas formaturas. “É fundamental que os familiares acompanhem. As crianças ensaiam e se dedicam para apresentar o que aprenderam. Além disso, muitas atividades propostas são feitas em casa, justamente para estimular o diálogo entre pais e filhos”, completa
Entre os estudantes da EMEB Candelário, a avaliação também é positiva. A aluna Lara Oliveira Barduzzi, de 10 anos, afirma que as atividades contribuem para sua vida dentro e fora da escola. “O programa ajuda bastante a ter responsabilidade e aprender coisas que vamos levar para a vida inteira”, comenta.
Para Valentina Souza Pereira, 9 anos, o programa fortalece o diálogo com a família.“Eu aprendi a conversar mais com as pessoas sobre a minha vida e sempre conto para a minha mãe e meu pai o que aprendemos nas aulas”, diz.
Já Davi Miguel Gama da Silva destaca que conseguiu melhorar sua convivência. “Aprendi a conversar mais calmo com os outros e a respeitar mais. Antes eu era um pouquinho grosso, mas agora melhorei bastante”, conta.
O colega Benício Ângelo Carvalho, também de 9 anos, reforça a importância do tema trabalhado em sala. “Aprendemos sobre o bullying, que é uma coisa muito errada. Isso ajudou muito o comportamento da turma e a convivência entre nós”, afirma.