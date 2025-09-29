CPFL muda modelo da conta de energia a partir de 1º de outubro

Os mais de 1,9 milhão de clientes da CPFL Piratininga em 27 municípios de São Paulo passarão a ter suas contas de energia em um diferente modelo visual a partir de 1º de outubro. Segundo a Companhia, o novo layout é resultado de uma série de interações com clientes da empresa, visando melhorias no entendimento da fatura, com visual mais moderno, didático e com informações organizadas e destacadas por cores.

Buscando deixar o descritivo do consumo mais organizado, foi utilizado um esquema de cores para cada tipo de campo. O texto em azul terá informações sobre datas de leitura e o código da instalação do imóvel. Em verde, o cliente terá informações financeiras como valor e data de vencimento, bem como o código para pagamento por PIX no canto inferior esquerdo, e, em laranja, todos os avisos importantes.

Além disso, a mudança atende a uma determinação da Secretaria da Fazenda do Estado, que estabeleceu um novo formato de emissão da Nota Fiscal (NF3e) por parte das distribuidoras de energia. A medida resultou na inclusão de um segundo QR Code na parte central da conta, que remete à NF para o cliente.